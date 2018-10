Altur : le gérant commandité se renforce au capital

10/10/2018 | 07:42

Altur Investissement annonce un renforcement du gérant commandité, François Lombard, à hauteur de 11,9% à travers Turenne Holding, lors d'un reclassement de titres hors marché. Il détient désormais 20,5% du capital et devient ainsi le premier actionnaire.



'La décote de 28% entre le cours de bourse et l'actif net comptable d'Altur Investissement, ainsi que la décote de 36% entre le cours de bourse et l'ANR, nous paraissent aujourd'hui injustifiées', affirme à cette occasion François Lombard.



