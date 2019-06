Aluflexpack CEO: poursuite d'une croissance à deux chiffres visée 0 30/06/2019 | 15:55 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Entrée en Bourse vendredi, Aluflexpack entend poursuivre sa croissance. Dans une interview à Finanz und Wirtschaft, le directeur général (CEO) Igor Arbanas s'est dit confiant de pouvoir afficher ces prochaines années des taux de croissance à deux chiffres bas en pourcent. Ces deux dernières années, le fabricant d'emballages a déjà affiché des taux de croissance organique à deux chiffres en pourcent. La priorité reste à la croissance organique, mais des acquisitions viendraient soutenir le développement, a précisé le CEO. Une grande partie des fonds issus de l'entrée en Bourse devrait servir à de acquisition. Le marché est très fragmenté et il y a de très grosses opportunités, selon M. Arbanas. Aluflexpack évalue continuellement le marché dans les diverses régions et de multiples discussions sont menées. Actuellement cependant, il n'y a aucun projet concret d'acquisition, a admis le patron. Sur les 153 millions de recettes liées à l'IPO, 60 millions seront consacrés au développement de nouvelles capacités. M. Arbanas s'est dit satisfait du résultat de l'entrée en Bourse, bien qu'il ait fallu fixer le prix d'émission dans le bas de la fourchette prévue. La limite inférieure de la fourchette était définie de façon à garantir que les recettes autoriseraient la réalisation des projets d'investissements, a ajouté le CEO. Cet objectif a été plus qu'atteint, a-t-il ajouté. Aluflexpack a fait ses premiers pas sur le marché zurichois vendredi. L'action a clôturé à 22,50 francs suisses, pour un prix d'émission de 21 francs suisses. Basée à Reinach, dans le canton d'Argovie, l'entreprise était jusqu'à son IPO la propriété exclusive du groupe industriel Montana Tech Components (MTC), aux mains de l'homme d'affaires autrichien Michael Tojner. MTC se retire partiellement, mais entend rester l'actionnaire majoritaire. Aluflexpack produit des emballages en aluminium pour les produits alimentaires et pharmaceutiques, et comptes parmi ses clients des entreprises de renom comme Nestlé, Dr. Oettker et Ferrero, ainsi que Novartis, Bayer, Pfizer ou encore Sanofi. tt/rp

