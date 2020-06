Montana Tech Components: croissance marquée en début d'année

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Montana Tech Components a affiché sur les trois premiers mois 2020 une croissance de plus de 40% à 447,9 millions d'euros. L'excédent d'exploitation (Ebit) a été multiplié par plus de deux, à 42,1 millions, détaille le compte-rendu intermédiaire publié mardi. Le premier partiel était resté relativement épargné par les conséquences de la pandémie de Covid-19.

La contribution aux ventes du constructeur allemand de batteries Varta a bondi de 170% à 198,5 millions, grâce notamment à l'acquisition de Varta Consumer Batteries. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a été triplé à 51,7 millions. Sur l'ensemble de l'exercice en cours, la direction vise pour cette filiale un chiffre d'affaires de 780 à 800 millions d'euros, assorti d'un Ebitda de 175 à 185 millions.

Aluflexpack de son côté a étoffé ses revenus de près de 10% à 55 millions.

Sur le plan organisationnel, les subdivisions Universal alloy et Alu Menziken ont été regroupées début janvier au sein d'Aerospace et y seront prochainement rejointes par Asta et Alpine Metal Tech.

La direction prévient que le groupe ne traversera pas la crise de la Covid-19 indemne, mais espère que la diversification des activités permettra d'atténuer, voire d'effacer l'impact négatif de la pandémie sur la division Aerospace.

jh/lk