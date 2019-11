Amadeus IT : Oddo BHF abaisse son opinion

12/11/2019 | 10:33

Oddo BHF abaisse son opinion sur Amadeus IT Holding de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours inchangé à 78,5 euros, malgré une surperformance du distributeur de services de voyage au troisième trimestre 'dans un environnement adverse'.



S'il note aussi une plus grande confiance dans l'atteinte des objectifs du groupe espagnol pour 2019, le bureau d'études souligne une 'dégradation de la demande premium' et un 'écueil sur le plan de marche Hospitality' avec l'arrêt de Premier Inn.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.