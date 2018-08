Amadeus IT : American Airlines s’associe avec Amadeus dans le cadre de son programme NDC-X

American Airlines est le dernier partenaire d'Amadeus à rejoindre son programme NDC-X. Celui-ci réunit de nombreux acteurs de l'industrie afin permettre aux voyageurs de bénéficier de tous les avantages de la NDC directement depuis les plateformes Amadeus. A travers ce programme, American Airlines et Amadeus visent à s'assurer que les contenus NDC soient plus facilement accessibles et comparables, afin que tous les acteurs de l'industrie puissent fournir leurs services aux voyageurs de manière efficace. Cette décision s'inscrit dans le prolongement du partenariat entre les deux entreprises, qui travaillent en étroite collaboration au développement de la NDC depuis plusieurs années, en proposant notamment la sélection de sièges d'American Airlines aux adhérents Amadeus. « La technologie NDC permet aux professionnels du voyage et à leurs clients de bénéficier du même contenu et des mêmes offres de produits disponibles sur AA.com », déclare Alison Taylor, SVP Global Sales and Distribution chez American Airlines. « Le programme NDC-X d'Amadeus est une belle opportunité permettant de travailler avec des leaders de l'industrie du voyage, notamment dans le domaine du voyage d'affaires, pour rendre les contenus NDC d'American Airlines disponibles via Amadeus. Nous sommes ravis de travailler avec Amadeus, notre partenaire de longue date, sur ce projet stratégique visant à faire progresser la NDC. » Gianni Pisanello, VP, programme NDC-X, Amadeus. « Par l'intermédiaire de notre programme, nous collaborons avec American Airlines, ainsi qu'avec d'autres compagnies aériennes partenaires et distributeurs de voyages, afin de mettre en place un flux opérationnel complet basé sur la norme NDC de IATA. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, notre objectif étant son industrialisation complète. » « Accueillir officiellement American Airlines dans notre programme NDC-X est une étape importante au moment où de plus en plus de leaders de l'industrie se joignent au mouvement en faveur de la NDC », explique. « Par l'intermédiaire de notre programme, nous collaborons avec American Airlines, ainsi qu'avec d'autres compagnies aériennes partenaires et distributeurs de voyages, afin de mettre en place un flux opérationnel complet basé sur la norme NDC de IATA. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, notre objectif étant son industrialisation complète. » Le programme consacré d'Amadeus intègre les initiatives NDC de l'entreprise (en tant qu'agrégateur et fournisseur de solutions technologiques), pour permettre l'adoption de la NDC à l'ensemble de l'industrie.

