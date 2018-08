Amadeus IT : American Express Global Business Travel rejoint le programme NDC-X d’Amadeus

Amadeus annonce aujourd'hui qu'American Express Global Business Travel (GBT) rejoindra le programme NDC-X pour aider au développement de la nouvelle solution NDC d'Amadeus.

Le partenaire commercial mondial de gestion des déplacements professionnels utilisera la solution NDC d'Amadeus pour tester et se familiariser avec le nouveau flux NDC « shop, order, pay » (acheter, commander et payer). Cela permettra à GBT de se préparer à la mise en place de la version industrielle de la solution, qui comprendra des fonctionnalités opérationnelles en 2019.

Cet accord signifie qu'American Express GBT pourra accéder aux contenus NDC, en plus des nombreuses offres de voyages disponibles via le système de distribution global d'Amadeus.

« En tant que partenaire d'Amadeus, nous avons d'ores et déjà accès à une vaste gamme de contenus de voyages. Maintenant, avec la NDC, nous pourrons en offrir encore davantage à nos clients. Ces contenus seront disponibles dans tous les points de vente, directement en ligne ou via les agences de voyages », indique Michael Qualantone, Executive Vice President of Global Supplier Relations chez American Express Global Business Travel. « Quelle que soit la manière dont évolue l'industrie, la rentabilité et la qualité de service seront toujours nos priorités principales. Notre participation au programme NDC-X d'Amadeus, notre partenaire de longue date, nous permet d'atteindre cet objectif ».

« La collaboration est primordiale pour garantir l'adoption et l'utilisation de la NDC par l'industrie et que tous les acteurs puissent en tirer profit, y compris les voyageurs », explique Gianni Pisanello, VP, programme NDC-X, Amadeus. « Le fait qu'un partenaire innovant et axé sur le service client comme American Express GBT se joigne à notre programme NDC-X et travaille avec notre solution NDC représente une étape importante pour Amadeus, d'autant plus que nous nous préparons à son déploiement mondial qui aura lieu l'année prochaine.».

Le programme NDC-X d'Amadeus intègre l'ensemble des initiatives NDC de l'entreprise (en tant qu'agrégateur et fournisseur de solutions technologiques), et Amadeus travaille avec plusieurs compagnies aériennes et distributeurs de voyages afin de contribuer à l'adoption de ce standard au sein de l'industrie.

