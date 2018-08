Amadeus IT : BCD Travel rejoint le programme NDC-X d’Amadeus

Amadeus annonce aujourd'hui que BCD Travel, l'une des principales TMC mondiales, rejoindra le programme NDC-X Le programme NDC-X d'Amadeus intègre l'ensemble des initiatives NDC de l'entreprise en tant qu'agrégateur et fournisseur de solutions technologiques. Poursuivant son objectif de devenir un Live Travel Space ouvert, dynamique et connecté, Amadeus travaille avec plusieurs compagnies aériennes et distributeurs de voyages pour favoriser l'adoption de la NDC par l'industrie. « La croissance du programme NDC-X s'accélère », explique Gianni Pisanello, VP, programme NDC-X, Amadeus. « Nous visons l'industrialisation de la norme l'an prochain, et notre partenariat avec BCD Travel confirme que nous avançons dans la bonne direction avec nos clients. » Les nombreux contenus de voyages disponibles dans le système de distribution mondial leader d'Amadeus, combinés aux contenus NDC du groupe, permettront à BCD Travel de fournir ses services aux clients plus rapidement, facilement et de manière flexible. « Notre objectif principal est de fournir une expérience de voyage simple intégrant les processus de réservation, de gestion des dépenses et de sécurité et qui apporte de la valeur aux programmes de nos clients », explique Thane Jackson, VP, Global Distribution & Channel Strategy, BCD Travel. « Nous bénéficierons, avec l'ensemble de l'industrie, de l'approche ciblée du programme sur des cas pratiques d'utilisation de la NDC dans un environnement de test et d'apprentissage afin de créer des fonctionnalités améliorées. » À propos de BCD Travel BCD Travel aide les entreprises à rationaliser leurs coûts pour leurs voyages d'affaires. Nous fournissons aux voyageurs des outils qui leur permettent de prendre sur place les décisions appropriées. Ils restent ainsi productifs et leur sécurité est assurée. Nous conseillons les chargés de voyage et acheteurs pour optimiser leur programme voyage. En bref, nous aidons nos clients à voyager mieux et plus efficacement. Nous réalisons ces objectifs dans 109 pays, avec près de 13 500 collaborateurs à la fois créatifs, motivés et expérimentés. Et c'est ainsi que nous conservons le meilleur taux de rétention clients de la profession (95 % sur 10 ans) pour 25,7 Mds$ de ventes en 2017. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bcdtravel.com

Amadeus est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de pointe pour l'industrie du voyage et du tourisme. Les clients d'Amadeus sont des fournisseurs de voyages (compagnies aériennes, hôtels, compagnies ferroviaires et de ferries, etc.), des vendeurs de voyages (agences de voyages et sites Internet) et des acheteurs de voyages (les entreprises et voyageurs).

Le groupe Amadeus emploie dans le monde plus de 15 000 collaborateurs et compte des clients dans plus de 190 pays. Le siège de la société est basé en Espagne, son centre de développement en France et son centre opérationnel en Allemagne. Par ailleurs, le Groupe a établi des bureaux dans 70 pays à travers le monde.

Le business model du groupe est basé sur les transactions.

Amadeus est coté sur la bourse espagnole sous le symbole « AMS.MC » et fait partie de l'IBEX 35.