Amadeus IT : Bangkok Airways s’associe avec Amadeus pour faire de chaque voyage une expérience hors du commun

Madrid, le 1er octobre 2018 - Les attentes et le comportement d'achat des voyageurs ont considérablement évolué au cours de ces dernières années. Les voyageurs attendent désormais des compagnies aériennes qu'elles offrent un service flexible et adapté à leurs différents besoins. Or, la technologie est plus que jamais le meilleur moyen d'y parvenir.

Bangkok Airways a choisi le système de gestion des passagers (PSS) Amadeus Altéa pour effectuer une profonde transformation de son système informatique. Cette transformation permettra aux clients de Bangkok Airways de bénéficier d'une expérience plus personnalisée et flexible, depuis la réservation jusqu'à l'embarquement. Avec la suite intégrale Amadeus Altéa, Bangkok Airways adoptera un PSS complet en charge d'uniformiser et d'améliorer tous les processus fondamentaux de la compagnie, notamment ceux liés aux réservations, aux inventaires, au contrôle des départs et à la gestion des vols.

« Nous investissons dans les technologies parmi les plus avancées afin d'offrir à nos passagers des services innovants et personnalisés, faisant de leur voyage une expérience exceptionnelle. Grâce à l'intégration d'Amadeus Altea qui place l'expérience passager au cœur du processus, nous sommes convaincus que nous continuerons à nous développer et ainsi atteindre le succès escompté pour de nombreuses années à venir », déclare Puttipong Prasarttong-Osoth, President of Bangkok Airways.

Puttipong poursuit : «Le partenariat signé avec Amadeus nous donne accès à une communauté mondiale de compagnies aériennes qui investissent dans les technologies les plus modernes et importantes. Cet engagement permettra de soutenir nos ambitions de créer un écosystème au sein de l'industrie aérienne ainsi que de renforcer notre engagement en tant que « Boutique Airline d'Asie ».

Bangkok Airways possède un modèle opérationnel unique en Asie, avec des activités liées aux compagnies aériennes et aux aéroports, telles que la restauration à bord, les services au sol et le transport de marchandises. Bangkok Airways opère aussi en partage de codes avec plus de 26 des plus grandes compagnies aériennes du monde, offrant aux passagers la possibilité de rejoindre la Thaïlande via des vols opérés en partage de codes et en partenariats interlignes.

La suite Amadeus Altéa est un système informatique de nouvelle génération qui, une fois implanté, permettra à Bangkok Airways d'améliorer l'expérience passager au travers d'un service client plus homogène et personnalisé, tout en générant de nouvelles sources de revenus et en renforçant l'efficacité opérationnelle. Les avantages tangibles sont, notamment, l'enregistrement plus facile et rapide pour les voyageurs, la capacité de réacheminement instantané des passagers victimes de perturbations aériennes, le renforcement de la ponctualité et l'application automatique et cohérente des préférences du client à chaque point de contact.

« Bangkok Airways a atteint une position clé en Asie du Sud-Est en créant un écosystème unique. Nous sommes ravis d'entreprendre ce partenariat avec Bangkok Airways pour continuer à soutenir son expansion. Nous accompagnerons Bangkok Airways dans son objectif de fournir à chaque étape du voyage une expérience client unique et adaptée aux différents besoins de chaque passager. Bangkok Airways profitera également désormais des avantages d'appartenir à la communauté internationale de compagnies aériennes Altéa, qui travaillent main dans la main pour fournir de meilleurs services aux voyageurs », explique Cyril Tetaz, Executive Vice President, Airlines, Asia Pacific, Amadeus.

Altéa est utilisée par plus de deux tiers des compagnies de la Star Alliance, trois quarts des compagnies Oneworld et la moitié des compagnies de Skyteam. En tant que plateforme communautaire, Altéa favorise l'intégration entre les compagnies aériennes, celles-ci pouvant partager, en temps réel, des informations relatives à la disponibilité, aux tarifs, aux clients et aux réservations, afin de fournir une expérience client homogène. Les avantages de la plateforme Altéa s'étendent également au réseau mondial de distributeurs de voyages Amadeus. Ceux-ci ont l'avantage unique de bénéficier d'une visibilité instantanée de tout changement affectant une réservation aérienne Altéa, pouvant ainsi offrir un meilleur service à leurs clients.

Au cours du premier semestre 2018, plus de 200 clients ont adhéré à l'un des systèmes de gestion des passagers d'Amadeus (Altéa ou New Skies de Navitaire).

Amadeus est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de pointe pour l'industrie du voyage et du tourisme. Les clients d'Amadeus sont des fournisseurs de voyages (compagnies aériennes, hôtels, compagnies ferroviaires et de ferries, etc.), des vendeurs de voyages (agences de voyages et sites Internet) et des acheteurs de voyages (les entreprises et voyageurs).

Le groupe Amadeus emploie dans le monde plus de 16 000 collaborateurs et compte des clients dans plus de 190 pays. Le siège de la société est basé en Espagne, son centre de développement en France et son centre opérationnel en Allemagne. Par ailleurs, le Groupe a établi des bureaux dans 70 pays à travers le monde.

Le business model du groupe est basé sur les transactions.

Amadeus est coté sur la bourse espagnole sous le symbole « AMS.MC » et fait partie de l'IBEX 35.Pour plus d'informations sur Amadeus, rendez-vous sur www.amadeus.com, , et sur www.amadeus.com/blog pour de plus amples informations sur le secteur du voyage.

Suivez-nous : @AmadeuFrance.

Sous le slogan de BOUTIQUE AIRLINE D'ASIE, Bangkok Airways (www.bangkokair.com) est la première compagnie aérienne privée établie en Thaïlande depuis 1968.

Elle opère chaque jour une centaine de vols en partance de l'aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi et transporte les voyageurs du monde entier vers plus de vingt-cinq destinations de rêve en Thaïlande et en Asie. Pour n'en citer que quelques-unes, les îles de Samui, Phuket, Trat (Koh Chang) et les Maldives sont parmi les plages les plus prisées de la région ; pour ce qui est des villes, Sukhothaï, Luang Prabang ou encore Siem Reap (Angkor) sont toutes classées au patrimoine de l'humanité, chacune possédant un charme unique.

La flotte de Bangkok Airways compte actuellement 39 appareils : 15 A319, 9 A320, 6 ATR72-500 et 9 ATR72-600.

