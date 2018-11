Amadeus IT : Bosch fait appel à Amadeus et Chrome River pour une solution de voyages end-to-end

26/11/2018.

Avec 402 000 collaborateurs dans le monde entier, la digitalisation des outils de déplacements de Bosch constitue une étape stratégique pour l'une des plus grandes sociétés mondiales de technologie et de services.

Ce dernier partenariat en date d'Amadeus comprend la mise en place de son outil de réservation en ligne phare, cytric Travel, au sein du groupe Bosch ainsi que l'intégration de l'outil de gestion des dépenses de Chrome River, qui permettra à l'entreprise de traiter ses dépenses de voyages au niveau mondial. Bosch implémentera également les fonctionnalités de la plateforme Amadeus Mobile et offrira ainsi la possibilité à ses collaborateurs de rester informés à chaque étape de leur voyage.

Fournie par Amadeus en partenariat avec Chrome River, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie de gestion des dépenses, la solution intégrée de Bosch s'adapte parfaitement aux besoins du groupe en matière de voyages d'affaires. Bosch numérisera ainsi son outil de gestion des voyages et des dépenses en Allemagne, Autriche, Suisse et en France, avec pour objectif de l'étendre à l'échelle mondiale.

Avec l'association d'Amadeus cytric Travel, de la plateforme Amadeus Mobile et de la solution Chrome River EXPENSE, les voyageurs bénéficieront d'un processus intégré de la planification à la réservation de leur voyage en passant par la gestion de leurs notes de frais. Les collaborateurs de Bosch disposeront également d'une assistance pendant le déplacement comprenant aide aux déplacements, transferts terrestres sécurisés et réservations aux restaurants. En outre, ils pourront prendre des photos de leurs reçus qui seront enregistrés simultanément dans la solution mobile-first.

De plus, ce processus totalement digital comprend tout un ensemble de contenus de voyages intégrant vols, hôtels, trajets en voiture et en train.

Alan Rich, PDG et cofondateur de Chrome River, déclare : « La solution mobile-first robuste et évolutive pour la gestion des dépenses de Chrome River permet aux organisations mondiales d'offrir une expérience intégrée à leurs employés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent ou la manière dont ils présentent leurs notes de frais. Grâce l'intégration poussée de Chrome River avec l'outil de réservation en ligne d'Amadeus, les voyageurs de Bosch bénéficieront des solutions les plus avancées, capable d'améliorer l'expérience du collaborateur tout en fournissant des fonctionnalités de contrôle précis des coûts pour les équipes finances et de gestion des voyages de la société. »

Decius Valmorbida, President of Travel Channels, Amadeus, ajoute : « Le marché actuel fait que les entreprises doivent être en mesure de répondre aux besoins des voyageurs d'affaires, tout en garantissant le respect et le contrôle des coûts. Nous sommes ravis de travailler avec Bosch, en partenariat avec Chrome River, afin d'aider à fournir des solutions plus compétitives pour le groupe et de meilleures expériences de voyages pour les employés. Voyager doit être un plaisir, quel que soit le motif du déplacement, et nous sommes impatients de contribuer à la vision du voyage de Bosch. »

À propos d'Amadeus

Le voyage contribue au progrès. Et Amadeus contribue au voyage. Les solutions Amadeus permettent aux voyageurs d'accéder aux séjours de leur choix par le biais d'agences de voyages, de moteurs de recherche, de tour-opérateurs, de compagnies aériennes, d'aéroports, d'hôtels, de véhicules et de trains.

Nous développons notre technologie en partenariat avec l'industrie du voyage depuis plus de 30 ans. Nous conjuguons une profonde connaissance du comportement des voyageurs avec la capacité de concevoir et de fournir à nos clients les systèmes les plus complexes, fiables et critiques répondant à leurs besoins. Nous contribuons à connecter plus d'1,6 milliards de voyageurs par an avec les fournisseurs locaux dans plus de 190 pays.

Nous sommes une entreprise globale, qui compte 16 000 employés dans 70 bureaux à travers le monde. Nous sommes orientés vers l'international et présents au niveau local, là où nos clients ont réellement besoin de nos services.

Notre but est de définir l'avenir du voyage. Nous sommes passionnés par notre recherche d'une technologie plus efficace proposant des voyages plus adaptés.

Amadeus est une entreprise de l'IBEX 35, cotée à la bourse espagnole sous le code AMS.MC.

Suivez-nous : @AmadeusFrance.

À propos de Chrome River

Chrome River Technologies, Inc. permet aux entreprises de faire des affaires avec certaines des organisations les plus importantes et les plus respectées au monde. Nos solutions SaaS, à la fois puissantes et conviviales, de gestion des dépenses et d' automatisation des factures offrent l'expérience mobile et globale la plus avancée du marché. Notre moteur de règles opérationnelles hautement configurable s'adapte à vos besoins changeants en matière de respect et de reporting, dans un environnement en constante évolution. Chrome River est leader en gestion des dépenses selon la société d'études IDC, et très apprécié par les CFO, les CIO, les équipes d'AP, les responsables de voyages et les voyageurs d'affaires.

Pour découvrir pourquoi plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 800 organisations dans le monde ont choisi Chrome River, contactez-nous au +1 888 781 0088, ou rendez-vous sur www.chromeriver.com , ou sur Facebook Twitter et LinkedIn

