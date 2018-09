Amadeus IT : CWT renforce son partenariat mondial avec Amadeus

Amadeus annonce aujourd'hui le renouvellement pluriannuel et l'élargissement d'un partenariat commercial de longue date avec Carlson Wagonlit Travel (CWT) afin de lui fournir les solutions technologiques les plus innovantes.

Grâce à cet accord, les conseillers en voyages de CWT dans le monde entier pourront accéder aux vastes contenus de la plateforme de voyages Amadeus, ainsi qu'à la technologie la plus avancée, dont la solution Amadeus Selling Platform Connect. L'association des contenus et des outils permettra aux conseillers de CWT d'offrir des services personnalisés et de qualité aux voyageurs, de manière plus simple et efficace.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat commercial avec Amadeus dans le cadre de notre stratégie CWT 3.0 », explique Vince Chirico, SVP Global Network & Technology Partners, CWT. « Travailler avec Amadeus nous permettra de simplifier notre infrastructure opérationnelle, de favoriser l'innovation conjointe, et de renforcer notre croissance continue à l'échelle internationale. »

L'un des éléments clés de la stratégie de CWT, dénommée « stratégie CWT 3.0 », consiste à optimiser ses plateformes et processus pour être plus efficace et offrir de meilleures expériences aux voyageurs. L'implémentation de la technologie la plus avancée d'Amadeus permettra à CWT de mettre en œuvre sa stratégie.

Rajiv Rajian, EVP Business Travel, Travel Channels, Amadeus, précise : « Aujourd'hui, les voyageurs recherchent de la cohérence, de la transparence et du choix. Disposer de la technologie adaptée est primordial pour répondre à ces besoins. Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat de longue date avec CWT afin de garantir que le groupe bénéficie de la meilleure technologie et des contenus les plus riches pour répondre aux besoins des voyageurs d'affaires d'aujourd'hui et de demain. »

