Amadeus IT : Carlson Wagonlit Travel rejoint le programme NDC-X d’Amadeus

Amadeus et Carlson Wagonlit Travel (CWT) annoncent aujourd'hui l'adhésion de CWT au programme NDC-X d'Amadeus.

Par l'intermédiaire de ce programme, CWT travaillera conjointement avec Amadeus, afin de connecter les distributeurs de voyages et les compagnies aériennes en utilisant la norme NDC (New Distribution Capability).

Gianni Pisanello, VP, programme NDC-X, Amadeus. « Travailler avec des partenaires innovants et tournés vers l'avenir tels que CWT nous permettra de proposer des solutions offrant des contenus et des fonctionnalités adaptés à des besoins toujours plus nombreux. Notre programme attire de plus en plus d'adhérents et nous avons déjà annoncé de « Nous sommes ravis d'accueillir CWT au sein du programme NDC-X », indique. « Travailler avec des partenaires innovants et tournés vers l'avenir tels que CWT nous permettra de proposer des solutions offrant des contenus et des fonctionnalités adaptés à des besoins toujours plus nombreux. Notre programme attire de plus en plus d'adhérents et nous avons déjà annoncé de nombreux partenariats cette année , alors que nous réunissons les principaux distributeurs de voyages et compagnies aériennes pour faire évoluer la norme NDC. »

« Nous sommes ravis de rejoindre le programme NDC-X et impatients de travailler avec tous nos partenaires du secteur pour contribuer à son succès », déclare Vince Chirico, SVP Global Network & Technology Partners de CWT. « Nous associer avec les GDS est le moyen le plus rapide de concrétiser le potentiel de la NDC, en offrant un choix plus large à nos entreprises clientes et en transformant l'expérience du voyageur. »

Le programme NDC-X d'Amadeus intègre l'ensemble des initiatives NDC de l'entreprise (en tant qu'agrégateur et fournisseur de solutions technologiques), et Amadeus travaille avec plusieurs compagnies aériennes et distributeurs de voyages afin de contribuer à l'adoption de ce standard au sein de l'industrie.

À propos d'Amadeus

Amadeus est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de pointe pour l'industrie du voyage et du tourisme. Les clients d'Amadeus sont des fournisseurs de voyages (compagnies aériennes, hôtels, compagnies ferroviaires et de ferries, etc.), des vendeurs de voyages (agences de voyages et sites Internet) et des acheteurs de voyages (les entreprises et voyageurs).

Le groupe Amadeus emploie dans le monde plus de 15 000 collaborateurs et compte des clients dans plus de 190 pays. Le siège de la société est basé en Espagne, son centre de développement en France et son centre opérationnel en Allemagne. Par ailleurs, le Groupe a établi des bureaux dans 70 pays à travers le monde.

Le business model du groupe est basé sur les transactions.

Amadeus est coté sur la bourse espagnole sous le symbole « AMS.MC » et fait partie de l'IBEX 35.