Amadeus IT : Finnair mise sur Amadeus pour stimuler la rentabilité au travers de la gestion avancée de ses revenus

23/10/2018.

Madrid, le 23 octobre 2018 . Au cours de ces dernières années, la transformation de l'industrie aérienne a obligé les transporteurs à réinventer leur approche de la gestion des revenus. Les compagnies aériennes font désormais face à des clients plus influents que jamais, ainsi qu'à une pression constante à la baisse sur les prix. Il est donc aujourd'hui primordial de disposer d'une visibilité précise de la demande sur les différentes lignes, et des informations appropriées permettant aux compagnies aériennes de maximiser leurs revenus et de renforcer leur compétitivité sur un marché hautement compétitif.

C'est précisément pour cela que Finnair a fait le choix d' Amadeus Network Revenue Management. Cette solution permettra à la compagnie aérienne, qui transporte plus de 12 millions de passagers par an, de mieux prévoir les demandes de ses clients, ainsi que d'optimiser de manière plus efficace son réseau origine-destination.

Cet accord n'est cependant pas uniquement basé sur de la technologie. Une équipe spécialisée d'experts conseillers d'Amadeus a travaillé en étroite collaboration avec Finnair pour effectuer une profonde transformation du réseau origine-destination, afin de garantir que la compagnie aérienne puisse tirer pleinement parti de ses avantages concurrentiels pour augmenter la rentabilité.

Amadeus Network Revenue Management se sert de données issues du big data et applique des algorithmes scientifiques avancés pour déterminer le comportement d'achat et la prédisposition des clients à payer. À partir de ces informations, il fournit des recommandations rapides, fiables et intelligentes sur les meilleurs tarifs et forfaits offerts par les compagnies aériennes.

Manuel Midon, Head of Airlines, Northern & Western Europe, Amadeus, déclare : « Nous sommes enchantés de collaborer avec Finnair pour faire évoluer sa gestion des revenus. Notre technologie se base sur notre excellence opérationnelle éprouvée, combinée à un accompagnement et une assistance de premier plan. Cette puissante formule signifie que les compagnies aériennes telles que Finnair sont plus à même d'obtenir une rentabilité à long terme sur un marché en perpétuelle mutation, ainsi que d'être mieux positionnées pour optimiser leur offre globale via un seul et unique système de gestion. »

Mika Stirkkinen, VP Revenue Management & Pricing Finnair, ajoute : « Face à l'essor des services additionnels et le renforcement de la concurrence sur le marché aérien, Finnair recherchait une solution lui permettant de maximiser réellement la gestion des revenus, au travers de caractéristiques avancées telles que la protection face à la tendance à la baisse des prix et la modélisation prédictive du comportement des clients. Après avoir minutieusement évalué toutes les options disponibles sur le marché, il était clair que la solution Amadeus était de loin la meilleure. Le conseil et le soutien en matière de préparation de l'entreprise étaient également des aspects clés, et Amadeus a également excellé dans ces domaines. Si l'on ajoute à cela l'impressionnante offre de services disponibles après la mise en place, nous sommes sincèrement convaincus d'être entre de bonnes mains avec Amadeus . »

