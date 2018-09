Amadeus IT : Malaysia Airlines dévoile son nouveau chatbot de réservation de vols en partenariat avec Amadeus

MALAISIE, le 24 septembre 2018 - Malaysia Airlines, en partenariat avec Amadeus, vient de lancer MHchat, un nouvel outil qui offre aux voyageurs la possibilité de réserver des vols et de payer via la célèbre application de réseaux sociaux Facebook Messenger. Développée en collaboration avec Malaysia Airlines, client pilote du projet, le système conversationnelle d'Amadeus est une nouvelle solution conçue pour aider les voyageurs à réserver des vols, retrouver des réservations et poser des questions via une plateforme de messagerie de réseaux sociaux qui leur est déjà familière. Accessible directement sur Facebook Messenger, les clients de Malaysia Airlines peuvent utiliser MHchat pour consulter les vols disponibles ou poser une question concernant une réservation. L'application recherchera, localisera et proposera les offres ou informations correspondantes grâce à l'intelligence artificielle (IA). Les voyageurs peuvent même réaliser des transactions, effectuer des paiements sécurisés et recevoir leur itinéraire de voyage depuis MHchat. Conçu pour reproduire une conversation humaine, MHchat se comporte comme un véritable « compagnon de voyage » qui comprend les besoins du voyageur. Le résultat est une solution intelligente et pratique, disponible 24/7, offrant des transactions plus simples et des réponses immédiates tout en permettant d'entrer en conversation au moment souhaité par le client. Captain Izham Ismail, CEO de Malaysia Airlines, déclare : « L'expérience client est l'une des priorités les plus importantes pour Malaysia Airlines et nous cherchons à l'améliorer en permanence. Notre stratégie de transformation numérique est au cœur de ce processus et nous exploitons continuellement de nouvelles technologies innovantes afin d'élargir tous les points de contact avec nos clients. Nous sommes ravis de collaborer avec Amadeus au lancement de MHchat, et nous sommes fiers d'être les premiers en Malaisie à proposer cet outil aux voyageurs. Nous sommes extrêmement satisfaits de la capacité d'Amadeus à fournir une solution aussi innovante en seulement quelques mois. Nous avons hâte d'explorer de nouveaux moyens d'offrir à nos clients des services plus personnalisés et intégrés. » Cyril Tetaz, Executive Vice President, Airlines, Amadeus Asia Pacific, indique : « Nous sommes très heureux de participer à la transformation digitale de Malaysia Airlines; MHchat est la preuve de l'engagement de la compagnie aérienne quant à l'évolution de ses canaux numériques. La flexibilité est primordiale lorsque l'on travaille sur des solutions technologiques innovantes, et grâce à notre partenariat avec Malaysian Airlines, nous sommes parvenus à lancer cette nouvelle plateforme en trois mois. De nombreuses compagnies se lancent actuellement dans des projets de transformation radicale, motivées par une volonté réelle de faire face à la concurrence mais surtout d'améliorer l'expérience client. » La plateforme conversationnelle d'Amadeus peut être personnalisée par chaque compagnie aérienne, ce qui permet d'optimiser la satisfaction des voyageurs et de bénéficier de nouvelles opportunités de revenus tout en réalisant des économies de coûts en matière de service client. Au cours de l'implémentation de MHchat auprès de Malaysia Airlines, Amadeus continuera d'intégrer des améliorations technologiques et de développer le chatbot avec de nouvelles caractéristiques, notamment une assistance multilingue, l'ajout de services additionnels à une réservation existante, ou encore l'intégration avec les fonctionnalités vocales d'Amazon Alexa. La plateforme conversationnelle d'Amadeus s'inscrit dans la volonté du groupe de façonner l'avenir du voyage, en développant une technologie ayant un impact positif sur les communautés dans le monde entier.

