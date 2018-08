Amadeus IT : Optym aide easyJet à optimiser la planification de ses vols

Planifier les vols des compagnies aériennes sur des routes complexes est loin d'être facile. Les planificateurs de ces vols doivent tenir compte de tout un ensemble de facteurs susceptibles d'avoir un impact sur les horaires. Mais lorsque les compagnies parviennent à optimiser leur planning de vols, elles sont alors en mesure de réduire les coûts et d'améliorer l'expérience client en minimisant les retards de vols. Elles peuvent même souvent générer des bénéfices additionnels de plusieurs millions de dollars.

Aujourd'hui, Amadeus et Optym annoncent l'adhésion d'easyJet à la solution avancée de simulation de réseau Amadeus SkySYM by Optym, pour améliorer la fiabilité de ses plannings de vols. Cette solution est l'une des cinq composantes de la suite Amadeus SKY Suite by Optym, née du partenariat lancé en 2016 entre Amadeus et Optym. Alliant l'investissement et l'expertise technique d'Amadeus avec la suite de solutions de programmation et de planification du réseau leader sur le marché d'Optym, le partenariat a pour but de permettre aux compagnies aériennes de profiter des avantages de la programmation et d'une meilleure planification du réseau.

SkySYM est la seule technologie sur le marché capable de simuler les horaires des compagnies aériennes pendant la planification, renforçant ainsi la fiabilité des horaires de vols et garantissant une gestion agile des opérations le jour du vol. Pour cela, elle simule des plannings à partir de prévisions basées sur des conditions réelles en intégrant des facteurs tels que les flux d'appareils et de passagers, les activités de maintenance, les événements de contrôle du trafic aérien, les conditions météorologiques, ainsi que les retards de l'équipage et des bagages. Elle peut aussi ajuster automatiquement les horaires de vols pour améliorer la ponctualité.

Pour easyJet, la mise en place de la solution contribuera à renforcer la ponctualité, au travers de la modélisation et de la prédiction. Elle offrira également à la compagnie une plus grande flexibilité, ainsi que des opportunités de revenus, en lui permettant de tester de nouveaux horaires et de s'adapter rapidement aux changements.

« Toutes les compagnies aériennes veulent établir des plannings de vols optimaux leur permettant de maximiser les bénéfices tout en renforçant la fiabilité. Nos résultats montrent que le système communique des indicateurs de ponctualité (« OTP - on-time performance ») avec une précision supérieure à 95 % et améliore la ponctualité jusqu'à 4 %, avec un impact minimum sur les bénéfices du réseau. Tout est impossible jusqu'à ce que quelqu'un y parvienne », explique Renzo Vaccari, Vice President of Airline Solutions chez Optym. « Nous sommes fiers d'accueillir une nouvelle compagnie aérienne au sein du partenariat Amadeus-Optym pour générer plus de valeur à partir de leur planning de vols. Nous avons hâte de développer notre réseau et d'intégrer plus de compagnies aériennes clientes pour contribuer à réinventer l'avenir de la planification du réseau et de la programmation de vols. »

Andrew Salt, Network Optimisation Manager chez easyJet, déclare : « SkySYM est un produit mature et abouti, qui répond aux besoins de l'équipe de planification réseau et des horaires d'easyJet. Nous sommes ravis de développer notre partenariat avec Optym et Amadeus avec cette solution. Nous sommes convaincus qu'il apportera une valeur importante à nos activités, tout en maintenant et en renforçant la qualité de nos plannings au bénéfice de nos clients. »

Manuel Midon, Head of Airlines, Northern & Western Europe chez Amadeus, précise : « Nous sommes heureux de renforcer notre relation avec easyJet au travers de la solution Amadeus SkySYM by Optym. Nous travaillerons en étroite collaboration avec la compagnie durant la mise en place de la solution, dans l'objectif de contribuer à améliorer encore davantage l'expérience client et d'augmenter les bénéfices. Ce nouvel accord démontre qu'Amadeus comprend les besoins de ses clients, quelle que soit la taille ou le type de transporteur, et comment nous pouvons les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à nos solutions. »

À propos de easyJet

easyJet est la première compagnie européenne en termes de réseau. Elle allie avec succès le réseau le plus performant reliant les principaux aéroports européens, des tarifs très attractifs et un service de qualité.

easyJet opère plus de vols que n'importe quelle autre compagnie sur les routes les plus prisées d'Europe. La compagnie transporte plus de 83 millions de passagers chaque année, dont plus de 13 millions de voyageurs d'affaires. easyJet dispose de plus de 308 avions et propose un total de plus de 1 000 lignes vers 154 aéroports dans 33 pays. Plus de 300 millions d'Européens vivent à moins d'une heure d'un aéroport desservi par easyJet.

easyJet a toujours veillé à être un employeur responsable et emploie tous ses salariés sous contrat local dans huit pays européens et ce, dans le respect des lois nationales et des organisations syndicales. La compagnie soutient de nombreux organismes de bienfaisance au niveau local et collabore également avec l'UNICEF pour venir en aide aux enfants les plus défavorisés. Depuis son lancement en 2012, le partenariat a récolté plus de 10 millions de livres sterling.

easyJet prend très au sérieux le développement durable. La compagnie investit dans les dernières technologies, met en place une organisation efficace et maximise le taux de remplissage de ses avions. L'empreinte carbone du passager easyJet est ainsi inférieure de 22 % à celle d'une personne voyageant avec une compagnie aérienne classique sur la même route et dans le même avion.

L'innovation fait partie de l'ADN d'easyJet, depuis nos débuts il y a 20 ans, où nous changions complètement le transport aérien, jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes le chef de file du secteur en matière de stratégie digitale, de réseau, d'ingénierie et d'opérations pour rendre le voyage toujours plus simple et abordable pour tous nos passagers.

À propos d'Amadeus

Amadeus est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de pointe pour l'industrie du voyage et du tourisme. Les clients d'Amadeus sont des fournisseurs de voyages (compagnies aériennes, hôtels, compagnies ferroviaires et de ferries, etc.), des vendeurs de voyages (agences de voyages et sites Internet) et des acheteurs de voyages (les entreprises et voyageurs).

Le groupe Amadeus emploie dans le monde plus de 15 000 collaborateurs et compte des clients dans plus de 190 pays. Le siège de la société est basé en Espagne, son centre de développement en France et son centre opérationnel en Allemagne. Par ailleurs, le Groupe a établi des bureaux dans 70 pays à travers le monde.

Le business model du groupe est basé sur les transactions.

Amadeus est coté sur la bourse espagnole sous le symbole « AMS.MC » et fait partie de l'IBEX 35.