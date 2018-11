Amadeus IT : Semaine du handicap du 19 au 23 novembre 2018 La diversité, une « success story » made in Amadeus

Deux objectifs :

Le partage d'expérience au travers d'ateliers à la fois ludiques et pédagogiques : forum dédié à l'accessibilité numérique, conférence, formation à la langue des signes, digital escape game, expo people et bien d'autres…

La sensibilisation des collaborateurs aux succès qui naissent de la diversité des profils.



Pour Magali Viano, Directrice People & Culture « Nos succès se construisent avec des talents, fruits d'un recrutement ambitieux ouvert sur toutes les sensibilités et toutes les personnalités. Cette variété des profils et des compétences (techniques, comportementales…) est l'une des valeurs de notre groupe. Nous souhaitions célébrer cette année, la richesse humaine de nos équipes dans toutes les composantes de sa diversité. »

Amadeus s'engage depuis plus de dix ans auprès des personnes en situation de handicap avec une politique, une vision, et une équipe de ressources humaines dédiées. L'objectif de départ qui consistait à changer le regard sur le handicap et à éveiller les consciences, est en grande partie atteint. C'est même aujourd'hui devenu l'un des piliers de la performance de l'entreprise, ancré dans notre politique de gestion des talents.

