Amadeus IT : Singapore Airlines adopte Amadeus Altéa NDC et Anytime Merchandising afin d'optimiser sa stratégie de distribution

Matérialiser le potentiel de la norme NDC (New Distribution Capability) requiert une approche transversale couvrant tous les systèmes d'une compagnie aérienne, notamment le merchandising, la personnalisation et la gestion des revenus, dans le but de générer des offres apportant une réelle valeur ajoutée.

Singapore Airlines (SIA) a intégré Amadeus Altéa NDC et Amadeus Anytime Merchandising (AAM) afin d'accélérer sa transformation digitale et développer ses capacités de vente au détail, en vue d'offrir à ses voyageurs une expérience différente. Grâce à ces solutions, la compagnie aérienne pourra proposer à ses clients l'offre la plus adaptée à tout moment, sur n'importe quel dispositif, quel que soit le canal utilisé.

Ces solutions sont en cours d'implémentation depuis juin 2018 et SIA fait partie du programme NDC-X d'Amadeus depuis son adhésion à la solution Altéa NDC en 2017.

Campbell Wilson, Vice-président senior Ventes et marketing, Singapore Airlines, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Amadeus en déployant la solution Amadeus Anytime Merchandising (AAM). Cette dernière contribue au renforcement de notre capacité de personnalisation et permet la bonne application des règles de conduite et se base sur l'intelligence artificielle pour personnaliser les tarifs aériens et les services additionnels en fonction du client et du contexte. Avec le programme NDC-X d'Amadeus, auquel Singapore Airlines contribue activement, AAM est un pilier fondamental de notre stratégie qui vise à rendre nos offres plus pertinentes, et notre valeur plus évidente, à tous les points de contact avec nos clients. »

Amadeus Altéa NDC est une solution complète de gestion des offres et des commandes, basée sur un flux end-to-end couvrant l'achat, la réservation et la fourniture de contenus NDC. Elle permet aux compagnies aériennes de distribuer et de fournir leurs offres à des tiers, de manière totalement cohérente sur l'ensemble des canaux directs et indirects.

Amadeus Anytime Merchandising offre aux compagnies aériennes la possibilité de développer leurs revenus en créant des offres de voyages pertinentes et personnalisées, comprenant à la fois des contenus aériens et non aériens, notamment des hôtels, des locations de véhicule et des assurances. Elles peuvent ainsi présenter ces offres aux voyageurs à différents points de contact de canaux directs et indirects, ces derniers profitant des fonctionnalités NDC.

Les solutions Amadeus Altéa NDC et AAM seront totalement intégrées avec la suite Altéa existante. En réunissant ces technologies, la compagnie aérienne adopte une approche résolument axée sur le client et pourra disposer d'un contrôle absolu de son offre sur tous les canaux.

Cyril Tetaz, EVP Airlines APAC Amadeus explique : « Le programme NDC-X d'Amadeus fournit des solutions omnicanales, évolutives et performantes à destination de l'industrie. Nous sommes ravis que Singapore Airlines ait achevé l'intégration des solutions Amadeus Altéa NDC et Amadeus Anytime Merchandising. Au travers de ce partenariat, nous pouvons désormais travailler main dans la main afin de garantir que Singapore Airlines dispose de tous les systèmes lui permettant une gestion intégrale de son offre. Cela transformera en profondeur la manière dont les offres sont créées, vendues et proposées sur les différents canaux, afin que la compagnie puisse continuer d'innover dans le domaine de la vente au détail et du merchandising axés sur le client. »

Le programme NDC-X d'Amadeus rassemble au sein d'une même plateforme l'ensemble des activités NDC, en tant qu'agrégateur et fournisseur de solutions technologiques. Amadeus travaille activement à l'intégration des contenus NDC sur la plateforme de voyages Amadeus (Amadeus Travel Platform) afin que les distributeurs de voyages du monde entier puissent accéder aux contenus NDC avec d'autres contenus, et fournir leurs services aux voyageurs de manière simple, rapide et précise.

À propos de Singapore Airlines

L'histoire du groupe SIA remonte à 1947, année du vol inaugural de Malayan Airways Limited. Plus tard, la compagnie est devenue Malaysian Airways Limited, puis Malaysia-Singapore Airlines (MSA). En 1972, MSA a été divisée en deux compagnies aériennes : Singapore Airlines (SIA) et Malaysian Airline System. Opérant initialement une modeste flotte de 10 appareils desservant 22 villes dans 18 pays, l'engagement de SIA pour améliorer l'excellence du service, le leadership de produits et la connectivité du réseau lui a permis de devenir une compagnie aérienne d'envergure mondiale. SIA et ses filiales emploient aujourd'hui plus de 25 000 personnes, dont les célèbres Singapore Girls, symbole mondial de la qualité de l'attention et du service clientèle.

À propos d'Amadeus

Le voyage contribue au progrès. Et Amadeus contribue au voyage. Les solutions Amadeus permettent aux voyageurs d'accéder aux séjours de leur choix par le biais d'agences de voyages, de moteurs de recherche, de tour-opérateurs, de compagnies aériennes, d'aéroports, d'hôtels, de véhicules et de trains.

Nous développons notre technologie en partenariat avec l'industrie du voyage depuis plus de 30 ans. Nous conjuguons une profonde connaissance du comportement des voyageurs avec la capacité de concevoir et de fournir à nos clients les systèmes les plus complexes, fiables et critiques répondant à leurs besoins. Nous contribuons à connecter plus d'1,6 milliards de voyageurs par an avec les fournisseurs locaux dans plus de 190 pays.

Nous sommes une entreprise globale, qui compte 16 000 employés dans 70 bureaux à travers le monde. Nous sommes orientés vers l'international et présents au niveau local, là où nos clients ont réellement besoin de nos services.

Notre but est de définir l'avenir du voyage. Nous sommes passionnés par notre recherche d'une technologie plus efficace proposant des voyages plus adaptés.

Amadeus est une entreprise de l'IBEX 35, cotée à la bourse espagnole sous le code AMS.MC.