Amadeus IT : Southwest Airlines® place la barre encore plus haut en matière de planification de vols et signe un accord à long terme avec Amadeus et Optym

Madrid, le 2 octobre 2018 - La planification des vols est au cœur de la stratégie de toute compagnie aérienne, autrement dit, la manière dont elle gère des milliers de vols transportant des millions de passagers vers des villes situées aux quatre coins de la planète. Amadeus, leader en technologie de voyages, et Optym, leader en optimisation de réseaux, ont créé, ensemble, une suite d'outils fournissant la solution la plus efficace pour tirer parti de la complexité de la programmation de vols.

Aujourd'hui, les deux sociétés annoncent l'adhésion de Southwest Airlines (NYSE : LUV), la plus grande compagnie aérienne nationale des États-Unis, à la suite complète Amadeus Sky Suite by Optym au travers d'un accord décennal. La suite, composée de cinq solutions industrielles de pointe, offre à Southwest Airlines la technologie la plus complète et avancée pour répondre à ses besoins de planification de réseau, simulation, prévision et optimisation. Ces outils permettront au transporteur de renforcer l'efficacité et l'optimisation de son réseau de plus de 4 000 vols par jour vers 99 destinations aux États-Unis et 10 autres pays.

Amadeus Sky Suite by Optym se compose des solutions SkyMAX d'optimisation de réseau, SkySYM de simulation de réseau, SkyPLAN d'optimisation des fréquences et capacités, SkyCAST de planification de réseau et SkyWORKS de planification intelligente. La Sky Suite sera déployée via la solution d'hébergement sur le cloud Microsoft Azure. Cette annonce vient renforcer l'accord qu'avait signé Southwest Airlines avec Optym, devenant alors la première compagnie aérienne à implanter les solutions SkyMAX et SkySYM en 2015. Elle marque également un nouveau tournant pour Southwest Airlines et Amadeus, la compagnie aérienne étant cliente du système de gestion des passagers (PSS) Altéa.

« Ces nouveaux outils nous permettront d'offrir encore davantage à nos clients, au travers de meilleures techniques de planification de réseau et de nouveaux moyens de continuer à développer notre réseau de manière significative », déclare Adam Decaire, Vice President Network Planning, Southwest Airlines. « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Amadeus et Optym et avons hâte de mettre en place une équipe de planification de réseau encore plus solide. »

«Nous sommes conscients chez Amadeus de l'opportunité que nous avons de soutenir Southwest Airlines dans ses investissements stratégiques en faveur de sa croissance continue », ajoute Elena Avila, Executive Vice President Airlines, Americas. « Renforcer notre partenariat au travers de cet engagement à long terme pour la planification de vols prouve à quel point nos sociétés savent travailler et innover ensemble. Nous sommes convaincus que les compagnies aériennes de toutes tailles, à travers le monde, bénéficieront de ces nouvelles avancées technologiques. Et Southwest Airlines est un client de lancement idéal pour mettre en évidence l'ampleur de ces avantages. »

Renzo Vaccari, Vice-président senior des Solutions aériennes chez Optym, confirme : « Ensemble, avec Southwest Airlines et Amadeus, nous continuerons de réinventer l'avenir de la planification de réseau grâce à nos solutions de nouvelle génération. La valeur que cette technologie offre aux compagnies aériennes en termes d'optimisation, d'automatisation et de précision des prévisions pour maximiser tant les bénéfices que la fiabilité est incomparable dans le secteur. Avec nos algorithmes uniques et notre expertise en programmation et planification de réseau, nous rendons l'impossible, possible. »

Southwest Airlines a été la première compagnie aérienne à implanter les solutions SkyMAX et SkySYM en 2015. Depuis lors, la suite de solutions a été étendue lorsqu'Optym et Amadeus ont annoncé la signature d'un partenariat en 2016 afin de développer et commercialiser ensemble la suite complète à l'échelle mondiale. Le partenariat combine l'expertise mathématique et les algorithmes d'optimisation exclusifs d'Optym avec l'expérience dans le domaine du transport aérien, la taille, la présence mondiale et la sophistication technique d'Amadeus.

À propos d'Amadeus

Amadeus est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de pointe pour l'industrie du voyage et du tourisme. Les clients d'Amadeus sont des fournisseurs de voyages (compagnies aériennes, hôtels, compagnies ferroviaires et de ferries, etc.), des vendeurs de voyages (agences de voyages et sites Internet) et des acheteurs de voyages (les entreprises et voyageurs).

Le groupe Amadeus emploie dans le monde plus de 15 000 collaborateurs et compte des clients dans plus de 190 pays. Le siège de la société est basé en Espagne, son centre de développement en France et son centre opérationnel en Allemagne. Par ailleurs, le Groupe a établi des bureaux dans 70 pays à travers le monde.

Le business model du groupe est basé sur les transactions.

www.amadeus.com, , et sur www.amadeus.com/blog pour de plus amples informations sur le secteur du voyage. Amadeus est coté sur la bourse espagnole sous le symbole « AMS.MC » et fait partie de l'IBEX 35.Pour plus d'informations sur Amadeus, rendez-vous sur, et surpour de plus amples informations sur le secteur du voyage.

À propos d'Optym

Les sociétés de transport du monde entier sont à la recherche de solutions leur permettant de faire un usage optimal de ressources limitées (avions, trains, camions, chauffeurs, équipage, etc.). Dans la plupart des entreprises, les décisions de planification et de programmation dépendent de processus manuels, ceci ayant pour conséquence une utilisation inefficace des ressources. Optym développe des solutions logicielles intelligentes visant à automatiser la prise de décisions et à optimiser l'utilisation des ressources. Optym crée des algorithmes conçus pour fournir des solutions aux problèmes liés à la prise de décisions complexes, qu'elle intègre dans des systèmes intuitifs et faciles à utiliser, afin de réduire les coûts d'exploitation, améliorer la qualité de service et augmenter la rentabilité des clients.

Avec plus de 250 professionnels hautement qualifiés et des bureaux aux États-Unis, en Inde, en Arménie et en Australie, Optym est présente à l'échelle mondiale dans l'industrie du logiciel de transport. Les solutions intelligentes d'Optym sont utilisées par des sociétés leaders du secteur telles que Southwest Airlines, BHP, YRC Worldwide et CSX Transportation.

