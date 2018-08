Amadeus IT : accélère son expansion dans le secteur hôtelier avec l’acquisition de TravelClick pour un montant d’1,52 milliard $

Madrid, le 10 août 2018. Amadeus a signé un accord d'1,52 milliard USD avec Thoma Bravo, une société d'investissement privé majeure, pour l'achat de TravelClick. Basé à New York et présent dans 176 pays, TravelClick est un important fournisseur de services hôteliers au niveau international qui compte plus de 25 000 clients dans le monde entier. Il propose des solutions innovantes basées sur le Cloud, notamment un système central de réservation (CRS) et une solution de gestion des hôtes (GMS) pour les hôtels de taille moyenne et indépendants, ainsi que des solutions de médias et de veille sur les données (business intelligence). Cette gamme donne accès aux hôtels à une distribution sur tous les canaux, à la fois numériques et traditionnels. Cela leur permet également d'avoir une meilleure intéraction numérique avec les clients, d'augmenter les revenus et les performances, de réduire les coûts et de développer sa marque. L'ajout des solutions de TravelClick au portefeuille d'Amadeus propulsera l'entreprise à la tête du secteur hôtelier, étant désormais en mesure de fournir une vaste gamme de technologies innovantes aux hôtels et aux chaînes de toutes tailles, dans le monde entier. « TravelClick dispose d'une grande équipe, d'une technologie formidable et d'un vaste portefeuille de clients, et nous avons hâte d'accueillir une entreprise aussi performante au sein d'Amadeus », a déclaré Luis Maroto, President & CEO d'Amadeus. « Notre objectif est d'offrir à l'industrie hôtelière les outils dont elle a besoin pour développer ses activités et fournir une expérience unique à ses clients. La fusion de nos deux portefeuilles nous permettra de fournir tout ceci aux hôtels du monde entier, quelle que soit leur taille ou leur structure. » « Cet accord représente une nouvelle étape de franchie dans l'incroyable processus de développement de TravelClick pour fournir des solutions révolutionnaires aux hôteliers », a expliqué Larry Kutscher, PDG de TravelClick. « Je ne pourrais pas être plus fier de notre équipe ni plus motivé par l'importance qu'auront nos deux sociétés sur le marché de l'hôtellerie, maintenant que nous allons pouvoir offrir la prochaine génération d'innovations aux hôteliers. » « C'est un très grand pas en avant pour Amadeus dans le domaine de l'hôtellerie », a expliqué Francisco Perez-Lozao, SVP Marchés de croissance stratégique chez Amadeus. « Alors que nous avons déjà réalisé d'énormes progrès avec les grandes chaînes hôtelières, TravelClick nous donne accès au segment des chaînes de taille moyenne et des hôtels indépendants, qui représentent près des trois quarts du marché. Nous pouvons maintenant fournir nos services à l'industrie toute entière, avec un portefeuille de solutions très large, et nous espérons une croissance importante au cours des prochaines années. » « TravelClick est un excellent exemple de l'approche éprouvée d'investissement de Thoma Bravo, consistant à acquérir une société de logiciels verticaux performante et travailler avec des dirigeants compétents afin d'améliorer l'activité et stimuler la croissance, à la fois de manière organique et aussi au travers de fusions-acquisitions », a indiqué Holden Spaht, associé actif chez Thoma Bravo. « Nous apprécions le travail remarquable de Larry Kutscher et de l'équipe de direction de TravelClick, et nous sommes convaincus que la société continuera de fournir des logiciels innovants, ainsi que des analyses de données et des services de marketing optimisant les revenus pour les hôtels du monde entier. » Dans le cadre de l'acquisition, environ 1 100 employés de TravelClick rejoindront Amadeus. Amadeus et Thoma Bravo espèrent conclure l'acquisition au dernier trimestre 2018, après approbations réglementaires. La transaction, qui sera financée par emprunt, aura une contribution positive immédiate sur les revenus. - FIN - Notes aux éditeurs

Amadeus est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de pointe pour l'industrie du voyage et du tourisme. Les clients d'Amadeus sont des fournisseurs de voyages (compagnies aériennes, hôtels, compagnies ferroviaires et de ferries, etc.), des vendeurs de voyages (agences de voyages et sites Internet) et des acheteurs de voyages (les entreprises et voyageurs).

Le groupe Amadeus emploie dans le monde plus de 15 000 collaborateurs et compte des clients dans plus de 190 pays. Le siège de la société est basé en Espagne, son centre de développement en France et son centre opérationnel en Allemagne. Par ailleurs, le Groupe a établi des bureaux dans 70 pays à travers le monde.

Le business model du groupe est basé sur les transactions.

Amadeus est coté sur la bourse espagnole sous le symbole « AMS.MC » et fait partie de l'IBEX 35.