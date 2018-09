Amadeus IT : cytric contribue à améliorer l’expérience des voyageurs d’affaires

Les frais de déplacement constituent la deuxième source de coûts indirects la plus importante pour beaucoup d'entreprises*. Cependant, réduire les dépenses liées aux voyages tout en optimisant l'efficacité des processus représente un véritable challenge pour beaucoup d'organisations.

Afin d'améliorer le processus de gestion des dépenses de voyages, des entreprises et des voyageurs, Amadeus cytric Travel Suite 2.0 est maintenant intégrée avec l'ERP (Enterprise Resource Planning) leader du marché et fournit par SAP. Cette intégration s'effectue via le tiers conovum AG, qui est devenu l'un des spécialistes en gestion de voyages d'affaires sous SAP depuis plusieurs années. Ceci permet de transférer facilement et régulièrement les données de voyages et de dépenses entre les deux systèmes.

Le centre d'intégration et certification SAP® (SAP ICC) a certifié que cytric Travel Suite 2.0, compatible avec les solutions SAP, s'intègre avec la solution SAP S/4HANA® en utilisant les technologies d'intégration standard. SAP S/4HANA est la suite de solutions de gestion d'entreprise nouvelle génération, créée pour la plateforme SAP HANA, avec des options de déploiement sur site et dans le cloud. Elle est conçue pour agir en tant que noyau numérique, en aidant les clients à piloter la transformation digitale dans l'ensemble de leur organisation tout en tirant parti de l'expérience utilisateur reconnue de SAP Fiori®.

La combinaison de cette solution phare pour les voyages d'affaires avec SAP S/4HANA permet d'éliminer la saisie manuelle de données et de réduire les erreurs humaines, mais également de respecter les règles administratives des entreprises et de gagner du temps. Grâce à cytric, qui est totalement indépendante de tout ERP, les entreprises peuvent automatiser, simplifier et améliorer les processus de gestion des dépenses tout en bénéficiant de plus de visibilité sur toutes les transactions financières, offrant ainsi des prévisions plus fiables et une meilleure gestion du flux de trésorerie.

En intégrant les outils de réservation de voyages et de gestion des dépenses dans des applications bureautiques fréquemment utilisées telles que les solutions SAP, Outlook et Salesforce, les entreprises simplifient également leur utilisation par leurs collaborateurs. Lorsque les voyageurs ont accès aux outils en tout temps, en tout lieu et dans un environnement de travail familier, les organisations bénéficient d'une plus grande adoption et d'une meilleure adhésion à la politique d'entreprise en matière de voyages.

Lydie Charpin, Global Head of Corporation Solutions, Travel Channels, Amadeus. « L'intégration avec SAP S/4HANA nous permet de simplifier encore davantage l'expérience de voyages d'affaires tout au long du déplacement du collaborateur et d'améliorer l'efficacité des entreprises. Nous sommes déterminés à créer des outils de gestion des voyages et des dépenses totalement intégrés pour nos clients et ce partenariat renforce notre stratégie visant à incorporer les systèmes ERP leaders sur le marché. Notre partenariat avec SAP nous permettra de fournir une solution plus avancée pour aider les entreprises à mieux gérer leurs programmes de voyages d'affaires», déclare

