Amadeus IT : finalise l’acquisition de TravelClick

Madrid, le5 octobre 2018. Amadeus annonce aujourd'hui l'acquisition définitive de TravelClick à Thoma Bravo pour un montant d'1,52 milliards USD.

Cette acquisition marque un tournant dans le secteur de l'hôtellerie pour Amadeus, qui dispose désormais d'un portefeuille de solutions innovantes pour les hôtels et les chaînes de toutes tailles à l'échelle mondiale.

« L'intégration de TravelClick renforce de manière significative notre présence au sein de l'industrie hôtelière, non seulement en développant notre portefeuille de produits, mais aussi notre savoir-faire et notre présence internationale », déclare Luis Maroto, President et CEO d'Amadeus. « Sur un marché très fragmenté, Amadeus dispose désormais du personnel et de la technologie qui permettront à tous les professionnels de l'hôtellerie visant à relever le défi consistant à fournir une expérience unique à leurs clients. »

TravelClick intégrera la division « Hospitality » d'Amadeus, qui sera dirigée par Francisco Pérez-Lozao. Dans un premier temps, TravelClick sera une entité à part entière au sein de l'unité, conservant la marque de la société acquise, « TravelClick, société du groupe Amadeus ».

« Le marché de l'hôtellerie constitue une opportunité de taille pour un fournisseur de technologie capable d'unir différents systèmes et ainsi de fournir aux hôteliers une vision unique de leurs clients. Cela leur permet, à leur tour, d'offrir de meilleurs services aux clients, de générer de nouvelles formes de revenus et de mieux gérer leurs coûts », explique Francisco Pérez-Lozao. « Il s'agit là notre objectif pour l'industrie et nous sommes ravis que l'équipe de TravelClick nous rejoigne et commence à travailler avec nous à ce projet ambitieux. »

Basé à New York et présent dans 176 pays, TravelClick est un important fournisseur de services hôteliers, qui compte plus de 25 000 clients dans le monde entier. Il propose des solutions innovantes basées sur le Cloud, notamment un système central de réservation (CRS) et une solution de gestion des hôtes (GMS) pour les hôtels de taille moyenne et indépendants, ainsi que des solutions de médias et de veille sur les données (business intelligence). Ce portefeuille donne accès aux hôtels à une distribution sur tous les canaux, à la fois numériques et traditionnels. Cela leur permet également d'améliorer l'interaction numérique avec les clients, d'augmenter les revenus et les performances, de réduire les coûts et de créer une marque solide.

Dans le cadre de l'acquisition, environ 1 100 employés de TravelClick rejoindront Amadeus de manière immédiate.

L'acquisition de TravelClick par Amadeus a maintenant obtenu toutes les autorisations règlementaires nécessaires, y compris de concurrence sur tous les marchés correspondants.

