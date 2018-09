Amadeus : renforce son partenariat avec CWT

03/09/2018 | 12:57

Amadeus annonce ce jour le renouvellement pluriannuel et l'élargissement du partenariat commercial qui lie le groupe à Carlson Wagonlit Travel (CWT).



'Grâce à cet accord, les conseillers en voyages de CWT dans le monde entier pourront accéder aux vastes contenus de la plateforme de voyages Amadeus, ainsi qu'à la technologie la plus avancée, dont la solution Amadeus Selling Platform Connect. L'association des contenus et des outils permettra aux conseillers de CWT d'offrir des services personnalisés et de qualité aux voyageurs, de manière plus simple et efficace', précise le fournisseur de solutions informatiques à l'industrie mondiale du tourisme et du voyage.





