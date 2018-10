Amadeus : signe un contrat avec Finnair

23/10/2018 | 13:02

Le groupe Amadeus annonce ce mardi avoir été choisi par la compagnie aérienne Finnair pour sa solution 'Amadeus Network Revenue Management'.



'Cette solution permettra à la compagnie aérienne, qui transporte plus de 12 millions de passagers par an, de mieux prévoir les demandes de ses clients, ainsi que d'optimiser de manière plus efficace son réseau origine-destination', explique Amadeus.



La solution Amadeus Network Revenue Management utilise des données issues du big data et applique des algorithmes scientifiques pour déterminer le comportement d'achat et la prédisposition des clients à payer. Elle fournit ainsi des recommandations 'rapides, fiables et intelligentes' sur les meilleurs tarifs et forfaits offerts par les compagnies aériennes.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.