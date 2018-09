Amadeus : un chatbot pour Malaysia Airlines

24/09/2018 | 15:14

Malaysia Airlines, en partenariat avec Amadeus, vient de lancer MHchat, un outil qui donne aux voyageurs la possibilité de réserver des vols et de payer via Facebook Messenger, annonce ce lundi le fournisseur de solutions technologiques de pointe pour l'industrie du voyage et du tourisme.



En plus de pouvoir réserver des vols, les clients de la compagnie aérienne peuvent ainsi retrouver des informations sur leurs voyages et poser des questions au chatbot, développé en collaboration avec Amadeus. L'application recherchera, localisera et proposera les offres ou informations correspondantes grâce à l'intelligence artificielle, sur le modèle d'une conversation humaine.



'Le résultat est une solution intelligente et pratique, disponible 24/7, offrant des transactions plus simples et des réponses immédiates tout en permettant d'entrer en conversation au moment souhaité par le client', explique Amadeus.





