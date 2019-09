fucius 1 - La vente d'OPODO permettra de payer les dettes et au titre de viser les 18.. (+27% c'est raisonnable...)



Accumuler

« L’introduction en Bourse d’Amadeus à 11€ en pleine crise souveraine européenne était pour le moins audacieuse. Et les actionnaires qui ont osé y participer ont été dûment récompensés, avec une plus-value de plus de 30%. Le modèle économique est très attractif. En effet, Amadeus ponctionne de petits montants à ses clients pour l'utilisation de ses éléments logiciels qui font fonctionner l'industrie du transport aérien et du voyage (systèmes de billetterie et de gestion des voyageurs, solutions de commerce électronique, etc). Dans un oligopole partagé avec Sabre et Travelport, Amadeus a réussi à faire en sorte que les compagnies aériennes soient de plus en plus dépendantes de ce type de services. Amadeus et ses pairs parviennent ainsi à capturer une part croissante de la de la chaîne de valeur ajoutée de l’industrie du voyage. En tant que fournisseur de l'industrie du transport aérien, Amadeus ne peut que profiter de la reprise du secteur. La solide génération de FCF d’environ 500m€ par an pourrait être encore meilleure si le Groupe ne souffrait pas de charges financières aussi lourdes (200m€), conséquence de son gearing élevé de 400% en 2010. La valorisation du titre par rapport aux pairs du secteur des services informatiques et des logiciels fait état d’un potentiel de gain limité, si l'on fait abstraction du ratio P/B, qui est affecté par la faiblesse actuelle des fonds propres. Le DCF à 18€ est plus attrayant, bien que construit sur de prudentes perspectives de croissance à LT (+3%). Sa Somme des Parties indique également une décote de 24%. Le titre mériterait sans doute d'être redécouvert par les investisseurs. »

Hélène Coumes

AlphaValue