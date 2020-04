Amadeus IT S A : COVID-19 Point sur la situation concernant la division Airlines

Il s'agit du troisième article de notre série sur le COVID-19. Dans ces différentes publications nous expliquons ce qu'Amadeus met en place pour aider l'ensemble de ses clients à traverser cette période difficile.

Le monde est aujourd'hui différent de ce qu'il était il y a quelques mois. Et ces changements nous conduisent à nous concentrer encore plus sur nos grandes priorités : garantir la sécurité de nos collaborateurs et continuer à soutenir nos clients.

Nous travaillons en permanence pour aider nos clients compagnies aériennes et notre engagement à leur égard est total. Nos équipes sont à leur écoute et elles ont déjà mis en place différentes mesures . Nous nous efforçons en particulier d'aider les compagnies aériennes à faire face à l'impact des très nombreux changements tout en optimisant la gestion de leurs opérations actuelles et futures. Voici comment :

Réduire l'impact des modifications pour les compagnies aériennes et les passagers

Nous avons accéléré le déploiement de solutions et de services qui permettent à nos clients compagnies aériennes de rester en contact avec les voyageurs et les agences de voyage. Comme par exemple des chatbot-FAQ ou des outils de communication (Amadeus Media Solutions).

Ces dernières semaines, Amadeus a traité chaque jour près de 2,5 millions de transactions liées à des modifications (contre un volume moyen de 150 000 transactions quotidiennes habituellement) sans incidence sur la stabilité de son système. Nos équipes de maintenance ont travaillé en étroite collaboration avec les compagnies aériennes pour les conseiller sur l'utilisation optimale des capacités de notre système et de nos produits pendant cette période, et je suis ravie des retours positifs que nous avons eus. Malgré l'incertitude, nous constatons aujourd'hui un ralentissement des modifications car la plupart des passagers ont pu échanger ou annuler leur vol, quelles que soient les conditions initiales de leur billet.

Amadeus Ticket Changer Dynamic Waiver a joué un rôle essentiel pour faire face à l'afflux massif de demandes. Cette solution a permis aux compagnies aériennes de mettre à jour leurs règles tarifaires et aux agents de voyage ou aux passagers de modifier eux-mêmes leurs billets conforméments aux nouvelles conditions. Cela permis aux compagnies de réduire le nombre d'opérations manuelles et la charge de leurs centres d'appels.

Aider les compagnies aériennes à optimiser leurs opérations

Bien qu'une grande partie des flottes soit à l'arrêt, il est toujours nécessaire d'aider les compagnies aériennes à optimiser la gestion de leurs opérations en cours et à venir. Pour ce faire, nos équipes travaillent sur plusieurs mesures comme permettre aux compagnies aériennes de prendre des décisions basées sur des données pertinentes. Nos Data Scientists analysent la situation et travaillent à des prévisions sur l'évolution de l'activité. Nous offrons également des rapports de Revenue Management ad hoc sur les annulations et les no-show. Ces rapports sont automatisés pour permettre aux compagnies aériennes d'y accéder facilement et nous fournissons les conseils pour mettre en place un système de reporting en période de crise.

De plus, nous aidons les compagnies aériennes à mieux comprendre les transactions liées aux recherches, en particuliers les origines/destinations en fonction du canal, afin de leur permettre de traduire en temps réel ces données en informations utiles et prendre les meilleures décisions.

Afin de mieux anticiper la planification de leurs futurs vols, les compagnies aériennes doivent avoir une vision claire des changements apportés aux événements comme les concerts, les manifestations sportives et les conférences. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire PredictHQ sur le suivi de ces événements afin d'offrir aux compagnies aériennes une source unique qui leur permettra d'anticiper les fluctuations de la demande pour une ville donnée. Pendant la crise, ces informations sur le suivi des événements sont automatiquement intégrées à plusieurs de nos solutions.

Et bien sûr, nous faisons tout notre possible pour aider les compagnies aériennes à adapter leurs opérations aux circonstances exceptionnelles. Parmi nos actions : la collaboration avec les compagnies aériennes pour leur permettre de réaliser des vols de rapatriement à partir d'aéroports qu'elles ne desservent pas habituellement, ou encore pour modifier leur organisation, afin, par exemple, de charger du fret dans les cabines passagers.

Nous travaillons également avec les compagnies aériennes pour leur permettre d'adapter leurs programmes de fidélité, par exemple en conservant les points de tout ou parti des membres du programme et en repoussant la date d'utilisation de ces points. Notre équipe en charge des programmes de fidélité répond aux demandes d''interruption de pertes de statut et d'expiration des points pour les membres.

Compagnies aériennes : nous vous écoutons et nous sommes là pour vous

Nous vivons le plus grand bouleversement de l'histoire de l'industrie aérienne. Et nous mettons tout en œuvre pour accompagner les compagnies aériennes en ces temps difficiles. J'ai déjà parlé à beaucoup d'entre vous et je suis très touchée par les messages que j'ai reçus. Les équipes Amadeus sont impressionnées par votre incroyable détermination.

Je suis également impressionnée par la créativité de nos équipes, qui travaillent sans relâche et avec passion et font preuve d'un engagement sans faille envers nos clients.

Il ne s'agit ici que de quelques exemples de ce que nous faisons pour aider nos clients compagnies aériennes pendant la crise COVID-19. Parallèlement, nous prenons également des mesures pour soutenir notre propre activité, grâce à des mesures de réduction des coûts et de financement annoncées récemment sur notre site corporate . Notre succès est directement lié à celui de nos clients, et dans cet environnement difficile, nous restons à leurs côtés et nous nous efforçons de réduire les perturbations, tout en continuant de travailler ensemble durant les jours et les semaines à venir.

Dans les prochains jours, d'autres divisions d'Amadeus communiqueront les mesures prises pour soutenir leurs clients. Si vous avez manqué les articles précédents sur le COVID-19, vous pouvez lire le premier article ici , et le second texte de Decius Valmorbida ici .