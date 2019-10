Amazon : Credit Suisse remonte son objectif de cours

16/10/2019 | 15:45

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 2225 à 2400 dollars sur Amazon, à l'approche de la publication des résultats du géant du commerce en ligne, prévue le 24 octobre.



En soutien à sa position positive sur le titre, le bureau d'études met en avant notamment 'l'expansion de la marge opérationnelle du segment e-commerce avec sa progression dans des infrastructures plus importantes'.



Credit Suisse pointe aussi 'une optionalité pour une croissance plus rapide que prévu du free cash-flow vis-à-vis de son segment publicité', ainsi qu'un 'biais haussier pour les prévisions de revenus d'AWS'.



