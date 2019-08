Amazon : optimiste pour AWS, Jefferies est à l'achat

14/08/2019 | 14:56

L'analyste Jefferies confirme ce mercredi sa recommandation “achat” sur le titre du groupe Amazon, après une analyse comparative du secteur du Cloud, un service que propose Amazon via le service AWS.



“AWS reste le principal acteur du Cloud et nous estimons qu'il pourrait valoir entre 300 et 400 milliards de dollars US en tant que société autonome, ce qui représenterait 35 à 45% de la capitalisation boursière actuelle d'Amazon. (...) Nous prévoyons qu'AWS ajoutera environ 10 milliards de dollars de ventes supplémentaires entre 2019 et 2020, soit plus qu'Azure et GCP réunis”, apprécie le broker.



Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 2.300 dollars sur le titre du groupe.





