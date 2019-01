AMAZON.COM : toujours très apprécié par JPMorgan

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amazon.com est l’une des valeurs préférées de JPMorgan pour 2019, affichant une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 2100 dollars. Le bureau d’études pense qu'Amazon est bien positionnée en 2019 avec réaccélération attendue de la croissance des revenus au premier trimestre, une activité cloud et publicité entraînant une augmentation d'environ 80 points de base de la marge d'exploitation à 6 % en 2019 et une valorisation plus attrayante.Le titre se négocie 14,5 fois l'Ebitda attendu en 2020, après une compression de 20% de ses multiples de valorisation en 2018.