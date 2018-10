AMAZON : les perspectives pour le quatrième trimestre déçoivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amazon a déçu hier soir, tant sur ses ventes que sur ses objectifs pour le très important quatrième trimestre. Au troisième trimestre, le bénéfice net du cybermarchand et spécialiste du cloud a atteint 2,9 milliards de dollars, soit 5,75 dollars par action, contre 256 millions de dollars ou 52 cents par action, un an plus tôt. Il s’agit d’un bénéfice record. Le résultat opérationnel est, lui, passé en un an de 347 millions de dollars à 3,7 milliards de dollars.Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel bondir de plus de 77% à 2,08 milliards de dollars pour des revenus en progression de 45,7% à 6,68 milliards de dollars. Ces derniers ont ralenti après trois trimestres d'accélération. AWS représente plus de la moitié du résultat opérationnel du groupe.Les ventes totales d'Amazon ont, elles, augmenté de 29% (+30% à taux de change constants) à 56,60 milliards de dollars alors que le marché tablait sur 57,1 milliards de dollars.Au quatrième trimestre, période stratégique car l'activité est dopée par les fêtes de fin d'année, les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 66,5 et 72,50 milliards de dollars, soit une croissance de 10% à 20%. Wall Street vise un chiffre d'affaires plus important à 73,90 milliards de dollars. La prévision de résultat opérationnel a aussi déçu. Ce dernier est anticipé entre 2,1 et 3,6 milliards de dollars contre 343 millions de dollars un an auparavant et un consensus FactSet de 3,87 milliards de dollars.