Amazon : AWS choisi par Amgen pour son infrastructure cloud

27/11/2018 | 15:26

Amazon Web Services (AWS) annonce qu'Amgen lui transfère la grande majorité de son infrastructure cloud, pour 'accélérer l'innovation, générer des efficiences de coûts et libérer de nouveaux aperçus de données pour aider à réaliser de nouveaux traitements'.



'Amgen adopte rapidement nos services les plus avancés -y compris les technologies d'apprentissage automatique et d'analytique- pour développer des médicaments innovants et offrir des solutions pour les maladies graves', commente Mike Clayville, chez AWS.



