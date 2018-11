Amazon : AWS choisi par National Australia Bank

29/11/2018 | 15:42

Amazon Web Services annonce avoir été sélectionné par National Australia Bank (NAB) comme fournisseur stratégique cloud de long terme, avec pour but de faie migrer plus de 300 applications, y compris certains systèmes bancaires clés, vers AWS d'ici fin 2019.



'NAB adopte une stratégie privilégiant le cloud et utilisant les capacités de calcul, stockage, base de données et analytique d'AWS pour bâtir de nouveaux services pour ses neuf millions de clients à travers le monde', explique la filiale cloud d'Amazon.



Elle ajoute que la banque australienne a déployé Amazon GuardDuty, un service intelligent de détection de menaces qui évalue continuellement l'activité des comptes pour combattre des comportements mal intentionnés ou non autorisés.



