Amazon : AWS va ouvrir un data center en Italie

13/11/2018

Amazon annonce que sa filiale AWS (Amazon Web Services) va ouvrir un data center en Italie, au début de l'année 2020.



Cette infrastructure permettra aux clients AWS locaux 'de stocker des données en Italie et de proposer des services aux utilisateurs finaux avec encore moins de latence'.



Par ailleurs, AWS annonce le lancement d'AWS GovCloud Region, dans l'Est des Etats-Unis. Dédiée au secteur public et aux entreprises hautement régulées, il s'agit de la deuxième zone GovCloud du pays.





