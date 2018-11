Amazon : Apple Music arrive sur les produits 'Echo'

30/11/2018 | 16:26

Le service de streaming musical Apple Music sera disponible sur les produits 'Echo' d'Amazon à partir du 17 décembre, a-t-on appris ce jour.



Concrètement, cela signifie que les possesseurs des produits Echo, animés par l'assistant intelligent Alexa, pourront s'en servir pour écouter des titres et albums hébergés sur Apple Music - à condition, bien sûr, qu'ils soient abonnés à ce service.



Les concurrents d'Apple Music que sont Spotify et Deezer, étaient déjà compatibles avec la gamme Echo d'Amazon.





