Amazon : BPA deux fois supérieur au consensus au T2

27/07/2018 | 12:01

Le géant américain du e-commerce a fait état d'une forte hausse de son bénéfice net au deuxième trimestre, passé de 197 millions de dollars au 30 juin 2017, soit 40 cents par action, à 2 534 millions à la même date cette année, soit 5,07 dollars.



C'est plus de deux fois plus que ce à quoi s'attendait le consensus des analystes, qui misait en effet sur un bénéfice par action de 2,49 dollars !



Par ailleurs, le chiffre d'affaires a bondi de 39% par rapport au deuxième trimestre de 2017, atteignant près de 53 milliards de dollars, contre 38 milliards un an plus tôt.



Amazon annonce viser un chiffre d'affaires compris entre 54 et 57,5 milliards de dollars au titre du trimestre en cours.





