Amazon : HubSpot choisit AWS comme prestataire privilégié

04/09/2018 | 15:29

Le géant américain de l'Internet Amazon annonce ce mardi que HubSpot a choisi Amazon Web Services comme prestataire privilégié pour les services de cloud.



HubSpot, dont certains services utilisent déjà AWS, va continuer de transférer et de construire de nouvelles applications exploitant les possibilités du Cloud. Celles-ci bénéficieront aux plus de 48.000 clients dans plus de 100 pays de HubSpot.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.