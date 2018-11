Amazon : Korean Air opte pour AWS

27/11/2018 | 15:59

Amazon Web Services (AWS, filiale du groupe Amazon), annonce ce jour que Korean Air Lines va transférer son infrastructure vers AWS.



Korean Air prévoit ainsi d'utiliser notamment Amazon Simple Storage Services (Amazon S3) et les services d'analyse et de stockage de données d'AWS.



Il s'agit du deuxième contrat d'envergure annoncé ce mardi par AWS : un peu plus tôt, l'entreprise avait annoncé qu'Amgen lui transférait la grande majorité de son infrastructure cloud, pour 'accélérer l'innovation, générer des efficiences de coûts et libérer de nouveaux aperçus de données pour aider à réaliser de nouveaux traitements'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.