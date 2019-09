Amazon : Prime Video lance de nouvelles fonctionnalités pour Thursday Night Football permettant aux fans de la NFL dans le monde entier de personnaliser leur expérience de streaming

X-Ray donne aux spectateurs le contrôle de la façon dont ils vivront le match et fournit aux fans les statistiques Next Gen Stats alimentées par AWS d’une toute nouvelle façon

Kay Adams et Chris Long animent NFL Next, une nouvelle émission en direct produite par NFL Films et contenant des informations d’experts en exclusivité sur Prime Video

Twitch double la diffusion des deux animateurs sur leur service vidéo social interactif

Hannah Storm et Andrea Kremer reviennent aux commentaires en continu et analyses de premier plan pour TNF

(NASDAQ : AMZN) — Pour la troisième année consécutive, Amazon Prime Video offre aux fans de la NFL du monde entier Thursday Night Football présenté par Bud Light Platinum et lance de nouvelles innovations permettant aux abonnés de Prime de vivre le sport qu’ils aiment comme jamais auparavant, avec une nouvelle gamme d’informations et d’analyses d’experts, un accès à des données en direct robuste et une expérience simplifiée.

« Nous révolutionnons la façon dont les fans de football américain suivent Thursday Night Football en streaming et permettons aux abonnés de Prime de personnaliser la façon dont ils regardent et écoutent les matchs, » a déclaré Marie Donoghue, vice-présidente de Prime Video Sports. « Il y a quelque chose pour chaque fan de football : depuis les analyses tactiques plus approfondies à portée de doigts aux commentaires différentiés, et jusqu’à la capacité de trouver et de regarder l’émission en toute simplicité sur n’importe quel appareil, partout dans le monde. Nous pensons que les fans de sports de longue date comme les nouveaux venus au football aimeront regarder et suivre TNF sur Prime Video et Twitch. »

Le programme Thursday Night Football sur Amazon Prime Video et Twitch débute le jeudi 26 septembre à 20h20 (heure de l’Est) avec la réception des Philadelphia Eagles par les Green Bay Packers.

X-Ray donne le contrôle aux fans

X-Ray pour TNF crée des opportunités pour que les fans regardent et comprennent le jeu sans quitter l’écran des yeux ou risquer de manquer une phase de jeu. Cette saison, X-Ray offre certaines des mêmes statistiques Next Gen Stats qui n’étaient précédemment disponibles que pour les entraîneurs et les annonceurs à tous les fans de TNF, sur tous les matchs et à portée de doigts, pour leur donner une nouvelle appréciation de l’action sur le terrain. Les fans peuvent se plonger dans des informations de pointe telles que le délai moyen de lancer d’un quarterback, la moyenne des yards parcourus par un running back après contact et la moyenne des yards de séparation d’un wide receiver, qui sont rendues possible par la fonction de suivi des joueurs en temps réel de Next Gen Stats.

X-Ray est disponible pour tous les fans de football suivant TNF sur Android, iOS et Fire TV. Prime Video rend également possible les analyses en déplacement avec une expérience mobile communicable et facile à utiliser qui permet aux clients de consulter et de masquer des statistiques en temps réel d’un simple mouvement sur leur téléphone. Pour accéder à X-Ray, les fans n’ont qu’à ouvrir leur téléphone, taper sur le bouton « Stats by X-Ray » sur leur téléphone ou leur tablette ou cliquer vers le haut sur leur télécommande Fire TV pendant le match.

Un genre nouveau d’émission de NFL

NFL Next, une nouvelle émission en direct de 30 minutes disponible exclusivement sur Prime Video à 19h00 (heure de l’Est) chaque jeudi et produite par NFL Films, proposera aux spectateurs de nouvelles informations et des commentaires intelligents du champion de deux Super Bowl Chris Long, de Kay Adams de NFL Network et de l’expert Next Gen Stats, James Koh. NFL Next accueillera des invités vedettes dont des joueurs actuels et retraités, tandis que les journalistes sportifs emblématiques Hannah Storm et Andrea Kremer reviendront livrer leurs avis, en plus de leurs commentaires en continu et de leurs analyses.

« Nous sommes ravis de collaborer une nouvelle fois avec Amazon Prime Video pour produire un genre différent d’émission sur la NFL, » a déclaré Ross Ketover, directeur exécutif de NFL Films. « L’association des talents de Chris Long, l’un des joueurs les plus perspicaces à avoir pratiqué ce sport, à la personnalité dynamique de Kay Adams, donnera une émission que selon nous les fans adorerons. »

« Je suis enchanté de faire partie de NFL Next et de la famille Amazon, » a déclaré Chris Long. « C’était important pour moi que mon premier projet dans la diffusion de football soit sur une plateforme dont j’estime qu’elle offrira au spectateur une vision unique des coulisses du jeu. »

Choisissez votre audio

Prime Video produit une nouvelle fois plusieurs options audios pour permettre aux fans de football américain du monde entier de personnaliser leur expérience de visionnement. En plus de la diffusion FOX par défaut avec Joe Buck et Troy Aikman, les abonnés Prime peuvent choisir parmi deux flux audios exclusifs supplémentaires Prime Video : Hannah Storm et Andrea Kremer et les animateurs en anglais britannique Derek Rae et Tommy Smyth.

« Je suis impatiente que la nouvelle saison de Thursday Night Football commence ! » a déclaré Hannah Storm. « C’est une opportunité si stimulante et amusante et nous avons un groupe de femmes remarquable derrière le micro et dans les coulisses pour offrir aux abonnés Prime notre point de vue unique sur le sport. »

« Je suis ravie que Hannah et moi-même puissions développer sur notre première saison révolutionnaire en plus de nos rôles élargis sur NFL Next ainsi que proposer l’expérience de visionnage la plus unique grâce aux innovations techniques d’Amazon, » a déclaré Andrea Kremer.

Production espagnole FOX Deportes

En outre, les abonnés Prime aux États-Unis et au Mexique ont accès à FOX Deportes, l’émission exclusive en espagnol.

Rejoignez la Twitch Party

Pour la troisième année, TNF sera également disponible pour les spectacteurs Twitch, y compris les commentaires co-diffusés de streamers populaires sur le service de vidéo social interactif de Twitch, alors préparez-vous à remplir les chats avec vos meilleurs encouragements, memes et émoticônes. Bon nombre de nos streamers préférés co-diffuseront les matchs et ajouteront leurs commentaires uniques aux diffusions, y compris avec des invités surprises qui viendront plus tard cette saison. Les fans peuvent encourager leurs équipes préférées avec les émoticônes à thème de la NFL et tester leur fandom avec des jeux-quiz en temps réel toute la saison. Lisez le billet du blog Twitch pour voir une liste complète des co-streamers pour toutes les semaines. Visitez Prime Video pour voir le programme TNF complet et regardez la chaîne FOX officielle disponible dans plus de 200 pays et territoires dans le monde.

Les matchs TNF diffusés sur FOX, NFL Network et Amazon Prime Video débuteront le jeudi 26 septembre à 20h20 (heure de l’Est) avec la réception des Philadelphia Eagles par les Green Bay Packers. Les matchs TNF seront disponibles à la diffusion sur Amazon via Prime Video et Twitch en plus des propriétés numériques de NFL, FOX et FOX Deportes sur tous les appareils. La disponibilité de NFL Network et d’Amazon est soumise au changement.

À propos de Prime Video

Prime Video est un service de diffusion en streaming haut de gamme qui offre aux clients une large collection de vidéos numériques, le tout avec la plus grande facilité pour trouver ce que l’on aime regarder en un seul endroit.

Avec l’abonnement Prime : Regardez des milliers de films et de séries à succès, y compris nos productions Amazon Originals louées par la critique, et notamment le lauréat d’un Emmy Award The Marvelous Mrs. Maisel, Jack Ryan de Tom Clancy, The Boys, Homecoming, Hanna, Fleabag, Good Omens, Carnival Row , Mindy Kaling’s Late Night , Guava Island de Donald Glover ; le lauréat d’un Academy Award Manchester by the Sea et The Salesman, The Big Sick et Cold War , nommés pour un Academy Award, et enfin des exclusivités, du sport en direct et notamment Thursday Night Football ainsi que du contenu sous-licence et publié à compte d’auteur dans plus de 200 pays et régions du monde entier.

Regardez des milliers de films et de séries à succès, y compris nos productions Amazon Originals louées par la critique, et notamment le lauréat d’un Emmy Award , Mindy Kaling’s , de Donald Glover ; le lauréat d’un Academy Award et et , nommés pour un Academy Award, et enfin des exclusivités, du sport en direct et notamment ainsi que du contenu sous-licence et publié à compte d’auteur dans plus de 200 pays et régions du monde entier. Plus de choix avec les chaînes Prime Video : Les abonnés à Prime peuvent ajouter plus de 150 chaînes aux États-Unis comme HBO, Cinemax, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access, NBA League Pass et MLB.tv, le tout sans avoir à télécharger d’applications supplémentaires ni à installer de câble. Vous ne payez que pour celles que vous voulez, et pouvez annuler à tout moment. Découvrez la liste complète des chaînes disponibles sur amazon.com/channels.

: Les abonnés à Prime peuvent ajouter plus de 150 chaînes aux États-Unis comme HBO, Cinemax, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access, NBA League Pass et MLB.tv, le tout sans avoir à télécharger d’applications supplémentaires ni à installer de câble. Vous ne payez que pour celles que vous voulez, et pouvez annuler à tout moment. Découvrez la liste complète des chaînes disponibles sur amazon.com/channels. Louez ou achetez : Profitez de centaines de milliers de titres, y compris des nouveautés et des saisons entières de séries en cours, disponibles à la location ou à l’achat pour tous les clients Amazon.

: Profitez de centaines de milliers de titres, y compris des nouveautés et des saisons entières de séries en cours, disponibles à la location ou à l’achat pour tous les clients Amazon. Accès instantané : Regardez où et quand vous le souhaitez avec l’application Prime Video sur votre télévision intelligente, votre appareil mobile, la Fire TV, la tablette Fire, Apple TV, Chromecast, les consoles de jeu, Comcast X1 ou depuis le Web. Pour obtenir la liste de tous les appareils compatibles, consultez amazon.com/howtostream.

: Regardez où et quand vous le souhaitez avec l’application Prime Video sur votre télévision intelligente, votre appareil mobile, la Fire TV, la tablette Fire, Apple TV, Chromecast, les consoles de jeu, Comcast X1 ou depuis le Web. Pour obtenir la liste de tous les appareils compatibles, consultez amazon.com/howtostream. Expériences améliorées : Profitez pleinement de chaque visionnage avec un contenu compatible 4K Ultra HD et avec la plage dynamique étendue (High Dynamic Range, HDR). Visitez les coulisses de vos films et séries préférés avec un accès X-Ray exclusif, optimisé par IMDb. Enregistrez-les pour plus tard avec des téléchargements mobiles sélectionnés pour un visionnage hors ligne.

En plus d’accéder aux films et séries inclus sur Prime, l’abonnement Prime comprend ce qui suit : options d’expédition rapide et illimitée dans toutes les catégories disponibles sur Amazon, plus de deux millions de chansons et des milliers de listes de lecture et de stations avec Prime Music, le stockage sécurisé de vos photos avec Prime Photos, la lecture illimitée avec Prime Reading, l’accès illimité à un catalogue de livres audio numériques avec Audible Channels for Prime, une sélection rotative de jeux numériques gratuits et de bonus de jeu avec Twitch Prime, un accès précoce à certaines Ventes Flash, un accès exclusif à certaines offres avec réductions, pour des articles sélectionnés et plus encore. Pour vous inscrire à Prime ou pour en savoir plus, consultez : amazon.com/prime.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une réflexion à long terme. Les commentaires des consommateurs, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa figurent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190926005652/fr/