Amazon Studios : annonce que sa nouvelle série à venir basée sur Le Seigneur des Anneaux sera filmée en Nouvelle-Zélande

(NASDAQ : AMZN)--Amazon Studios a annoncé aujourd’hui que sa série basée sur le roman fantastique culte de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, sera filmée en Nouvelle-Zélande. La préproduction a déjà démarré, et la production de la série commencera à Auckland dans les mois à venir.

« Lorsque nous cherchions l’emplacement dans lequel nous pourrions donner vie à la beauté primitive du Deuxième âge de la Terre du milieu, nous savions que nous devions trouver un endroit majestueux avec des côtes, des forêts et des montagnes intactes, qui puisse également accueillir des plateaux et des studios de classe mondiale, ainsi que des artisans et autres personnels extrêmement compétents et expérimentés. Et nous sommes ravis de pouvoir désormais confirmer officiellement que la Nouvelle-Zélande sera notre foyer pour notre série basée sur les aventures du Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien », ont déclaré les auteurs-producteurs et producteurs exécutifs, J.D. Payne et Patrick McKay. « Nous sommes reconnaissants aux habitants et au gouvernement de la Nouvelle-Zélande, en particulier à Auckland, de nous avoir soutenus pendant cette phase de préproduction. L’incroyable générosité que les kiwis nous ont témoignée lors de leur accueil nous a déjà fait nous sentir comme chez nous, et nous avons hâte d’approfondir ce partenariat dans les années à venir. »

Située en Terre du milieu, l’adaptation télévisée développera de nouvelles intrigues se déroulant avant La Communauté de l’Anneau de J.R.R. Tolkien. Travail littéraire reconnu dans le monde entier, et lauréat des prix International Fantasy Award et Prometheus Hall of Fame Award, le roman du Seigneur des Anneaux a été désigné « Livre préféré du millénaire » en 1999 par les clients d’Amazon, et « Roman le plus aimé de Grande-Bretagne de tous les temps » dans le sondage de la BBC, The Big Read, en 2003. Ses adaptations cinématographiques par New Line Cinema et le réalisateur Peter Jackson, ont remporté un revenu brut combiné de près de 6 milliards USD dans le monde entier, et recueilli 17 Academy Awards en tout, dont celui du Meilleur film.

Les producteurs exécutifs et auteurs-producteurs de la série sont J.D. Payne et Patrick McKay. J.A. Bayona (L’orphelinat, Jurassic Park : Fallen Kingdom) réalisera les deux premiers épisodes et officiera également en tant que producteur exécutif, aux côtés de sa partenaire, Belén Atienza. Les producteurs exécutifs sont Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (The Sopranos), et Justin Doble (Stranger Things).

