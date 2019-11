Amazon : Western Union devient client AWS

19/11/2019 | 16:49

Amazon annonce ce jour que Western Union est devenu client de son service Amazon Web Services (AWS).



La société de transfert de fonds envisage en effet de transférer une partie importante de son infrastructure vers le cloud. Western Union va ainsi utiliser AWS pour créer une plate-forme 'plus transparente et plus fiable' pour ses clients.



Amazon a également annoncé mardi qu'AWS avait élargi son partenariat stratégique avec le géant du CRM, Salesforce. Dans le cadre de cet accord, Salesforce, déjà client d'AWS pour son cloud public, a choisi Amazon comme fournisseur de technologie de centre de contact de prédilection.



