Amazon : collaboration entre DXC Technology et AWS

08/08/2018 | 09:48

DXC Technology et Amazon Web Services, une division du groupe Amazon, annoncent ce jour un accord mondial pluriannuel, visant à 'mettre au point une nouvelle pratique intégrée DXC - AWS de plusieurs milliards de dollars qui fournira des services de migration TI, transformation d'applications et d'innovation commerciale aux entreprises clientes du Fortune 1000'.



Concrètement, cette 'pratique intégrée' offrira aux clients des solutions dans le Cloud, sécurisées, reposant sur de nombreux services afin de les aider à innover dans leurs secteurs, à accroître leur flexibilité, tout en modernisant leurs opérations en vue de l'ère numérique.



Elle aura en effet pour premier objectif de permettre aux clients de migrer aisément leurs environnements TI et applications vers le Cloud.





