Amazon com : AWS va ouvrir des centres de données en Espagne

Une nouvelle région AWS Europe (Espagne) arrivera dans les quelques prochaines années, permettant aux clients d’exécuter des charges de travail et de stocker des données en Espagne et, à l'utilisateur final, de réduire encore plus son temps de latence.

Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société Amazon.com (NASDAQ : AMZN), a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une région d'infrastructure en Espagne. La nouvelle région AWS Europe (Espagne) qui comprendra à son lancement trois zones de disponibilité sera la septième région d’AWS en Europe, et viendra s'ajouter aux régions existantes de Dublin, Francfort, Londres, Paris, Stockholm, ainsi qu'à la prochaine région de Milan qui sera lancée début 2020. La région Espagne devrait devenir opérationnelle en fin 2022 ou début 2023. Actuellement, AWS fournit 69 zones de disponibilité réparties dans 22 régions d'infrastructure à travers le monde. Avec ce communiqué, AWS a annoncé des plans pour 13 autres zones de disponibilité et quatre régions supplémentaires en Indonésie, en Italie, en Afrique du Sud et en Espagne. Pour en savoir plus sur l'infrastructure mondiale d'AWS, rendez-vous sur : https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/

« L'informatique en nuage propulse déjà l'innovation au sein des entreprises, des établissements d'enseignement, des administrations publiques et des agences gouvernementales d'Espagne, et, avec cette région d'infrastructure AWS, nous sommes ravis de contribuer à accélérer cette transformation », a déclaré Peter DeSantis, vice-président en charge de l'infrastructure mondiale et du soutien client chez Amazon Web Services. « L'ouverture de la région AWS en Espagne créera des emplois et des entreprises de technologie, stimulera l'économie locale, tout en permettant aux organisations de tous les secteurs de réduire leurs coûts, d'augmenter leur sécurité et d'améliorer leur agilité. Nous sommes ravis qu'AWS contribue à la croissance future de l'Espagne. »

L'annonce d'AWS a été accueillie par le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qui l'a décrite comme une excellente nouvelle pour le pays. « Cet investissement d'AWS permettra à l'Espagne de s'adapter pleinement à la transformation numérique et de devenir un centre international d'innovation et de technologie. L'informatique en nuage va promouvoir le progrès technologique dans le secteur privé tout en permettant à l'administration publique d'améliorer les services qu'elle fournit aux citoyens. Un nuage sécurisé est un outil essentiel pour le développement de notre économie, et pour la création d'emplois dans notre pays. Nous apprécions énormément l'engagement d'AWS envers le développement technologique de l'Espagne et la mise à niveau des compétences de nos citoyens. »

L'ajout de la région AWS Europe (Espagne) permettra aux clients locaux ayant des exigences en matière de résidence de données de stocker leurs contenus en Espagne, rassurés qu'ils conserveront le contrôle total de l'emplacement de leurs données, tandis que les clients construisant des applications conformes au Règlement général sur la protection des données (RGPD) auront accès à une autre région d’infrastructure AWS sécurisée au sein de l’Union Européenne (UE) qui respectera les niveaux les plus élevés de sécurité, de conformité et de protection des données. Aujourd'hui, AWS est également certifiée Esquema Nacional de Seguridad (ENS), autrement dit, son infrastructure répond aux plus hauts niveaux de sécurité et de conformité pour les agences gouvernementales et les organisations publiques d'Espagne. Ceci permet à des organisations espagnoles allant des startups aux entreprises et au secteur public d'accéder à l'infrastructure dans leur pays et d'exploiter des technologies avancées telles que, notamment, l'analytique, l’intelligence artificielle, la base de données, l’Internet des Objets (IdO), l’apprentissage automatique, les services mobiles, les technologies sans serveur, etc., pour stimuler l’innovation.

AWS continue de croître et d'investir en Espagne

L'annonce de la prochaine région AWS Europe (Espagne) augmente l'investissement continu d'AWS dans le pays. AWS a établi sa présence dans le pays en 2012 avec le lancement d'un site AWS Edge à Madrid. On a ensuite ouvert dans la ville en 2014 un bureau AWS, géré par une équipe importante et croissante de gestionnaires de comptes, directeurs développement commercial, représentants du service à la clientèle, gestionnaires de partenaires, consultants en services professionnels, architectes en solutions, gestionnaires de comptes techniques et bien plus, pour aider les clients de toute taille à effectuer leur migration vers le cloud. En 2016, AWS a lancé son premier site AWS Direct Connect, qui permet aux clients d'établir une connexion réseau dédiée de leurs centres de données sur site à AWS. En 2017, AWS a établi à Madrid un site Edge et un site AWS Direct Connect supplémentaires. Depuis 2018, AWS est également présente à Barcelone où un écosystème de startups dynamique prospère et exploite AWS pour accélérer l'innovation. Ces investissements ont été faits pour soutenir la croissance rapide d'AWS en Espagne et partout dans le monde.

Les clients et partenaires désireux d'en savoir plus sur AWS en Espagne sont invités à consulter le site : aws.amazon.com/es/local/spain.

