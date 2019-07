Amazon com : Barneys New York explore ses options, envisage une faillite

La société presque centenaire, connue pour ses vêtements et accessoires de créateurs et de haute couture, collabore avec le cabinet d'avocats Kirkland & Ellis LLP pour se préparer à un éventuel dépôt de bilan qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines, selon une des sources.

Barneys n'a pas encore pris de décision et envisage d'autres solutions pour faire face aux loyers élevés qui pèsent sur son activité, ont déclaré les sources. Le dépôt de bilan serait une solution aux baux coûteux, ont ajouté les sources.

Le grand magasin de Madison Avenue, à Manhattan, a pénalisé les finances de l'entreprise, a précisé une des sources.

"Chez Barneys New York, nos clients restent notre première priorité et nous nous engageons à leur fournir les excellents services, produits et expériences auxquels ils s'attendent", a déclaré la société dans un communiqué.

"Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires commerciaux pour atteindre les objectifs que nous avons fixé et maximiser la valeur. A cette fin, notre conseil d'administration et notre direction s'emploient à évaluer les possibilités de renforcer notre bilan et d'assurer la croissance pérenne à long terme et le succès de notre activité."

S'il se déclarait en faillite, Barneys serait une victime de plus du ralentissement de la vente au détail en magasin face à la concurrence des sociétés de commerce électronique comme Amazon.com, et montrerait que même les grands magasins de luxe ne sont pas à l'abri.

Sears Holdings, Toys "R" Us et Gymboree Group ont déposé le bilan au cours de l'année écoulée.

En plus de ses grands magasins de luxe, Barneys exploite des points de vente Barneys Warehouse et des restaurants Freds. En tout, Barneys dispose de 28 sites, selon son site internet, notamment à Beverly Hills, Chicago, Seattle, Boston, San Francisco et Las Vegas.

Barneys s'est fait un nom dans les années 1930 en faisant distribuer des pochettes d'allumettes publicitaires par des femmes vêtues de tonneaux devant les brasseries de New York. Le grand magasin a d'abord été une enseigne destinée aux familles de la classe moyenne avant de passer à la mode de luxe dans les années 1960.

(Jessica DiNapoli et Mike Spector, Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)