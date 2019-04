Amazon com : CASINO renforce son partenariat avec Amazon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Casino annonce le renforcement de son partenariat avec Amazon " pour faciliter la vie quotidienne des clients et leur apporter de nouveaux services". Ainsi, des consignes Amazon Lockers seront installées dans 1 000 magasins du groupe Casino et les produits de marque Casino seront disponibles sur Amazon. Par ailleurs, Amazon et Monoprix vont étendre leur partenariat relatif à Prime Now au-delà de la région parisienne.