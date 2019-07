Amazon com : Les résultats d'Amazon freinés par ses coûts en hausse

L'action cédait plus de 2% dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street.

Le groupe de Seattle a fait état d'un bénéfice de 2,6 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros) alors que les analystes attendaient un résultat de l'ordre de 2,8 milliards. Son bénéfice par action est ressorti à 5,22 dollars, à comparer au consensus IBES Refinitiv qui était à 5,57 dollars.

Pour le troisième trimestre, Amazon dit prévoir un bénéfice compris entre 2,1 et 3,1 milliards de dollars, contre 3,7 milliards un an plus tôt. Le consensus est actuellement de 4,4 milliards de dollars, selon le consensus FactSet.

Le chiffre d'affaires du groupe au deuxième trimestre a augmenté de 19,9% à 63,40 milliards de dollars, supérieur au consensus qui était à 62,48 milliards. Amazon le prévoit entre 66 et 70 milliards au troisième trimestre.

Sur la période avril-juin, le revenu des places de marché a augmenté de 23% à 12,0 milliards de dollars tandis que celui des autres ventes et de la publicité a grimpé de 37% à 3,0 milliards.

Le chiffre d'affaires de la division de services Amazon Web Services a aussi progressé de 37%, à 8,4 milliards de dollars.

Amazon, dont le programme de fidélité Amazon Prime compte plus de 100 millions d'abonnés payants, investit lourdement pour rester devant des concurrents comme Walmart qui promet de livrer les achats en ligne en deux jours sans frais d'abonnement.

Amazon promet désormais de livrer en un jour ses clients Prime, moyennant un coût que les analystes évaluent à 800 millions de dollars sur le seul deuxième trimestre.

"Les clients répondent bien à l'offre en un jour pour Prime - on a reçu beaucoup de retours positifs et la croissance des ventes a accéléré", se réjouit Jeff Bezos, le fondateur et directeur général du groupe, dans le communiqué de résultats.

L'action Amazon, en hausse de plus de 31% depuis le début de l'année, cédait 2,3% à 1.928,50 dollars en après-Bourse à Wall Street après avoir fini la séance régulière en repli de 1,35%.

Selon les données de Refinitiv, c'est la première fois en deux ans que le numéro un mondial du commerce en ligne manque le consensus pour son bénéfice par action.

(Akanksha Rana à Bangalore et Jeffrey Dastin à San Francisco, Véronique Tison pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM -1.35% 1973.82 32.79% WALMART INC. 0.20% 112.22 20.24%