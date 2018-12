Amazon com : Web Services lance une nouvelle région en Suède

La nouvelle région AWS Europe (Stockholm) vient étendre l'implantation mondiale du pionnier du cloud, et permet aux clients des pays nordiques de faire fonctionner des applications et de stocker leurs contenus dans des centres de données en Suède

Plusieurs dizaines de milliers de clients et partenaires APN répartis dans les pays nordiques, tels que le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, utilisent activement AWS, parmi lesquels Aktia Bank, Arriva, ASSA ABLOY, Bambora, Bonnier, Cargotec, Den Norske Bank, Finnair, Finnish Rail, Fortum, Husqvarna, Icelandair, IKEA, iZettle, LEO Innovation Lab, Nokia, Rovio, Scania, Schibsted, SOK, Stockmann Oyj, Supercell, Telenor, Telia, Tine SA, TopDanmark, Unibet, Vivino, Volvo, Wärtsilä, et bien plus encore

Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société Amazon.com (NASDAQ : AMZN), a annoncé aujourd’hui l'ouverture de la région AWS Europe (Stockholm). Grâce à ce lancement, AWS assure désormais 60 Zones de disponibilité dans 20 régions d'infrastructures à travers le monde, avec 12 autres Zones de disponibilité sur quatre régions qui seront toutes ouvertes d'ici le premier semestre 2020 au Bahreïn, à Hong Kong RAS, en Italie et en Afrique du Sud. La région AWS Europe (Stockholm) est la cinquième d'AWS en Europe, rejoignant ainsi les régions existantes en France, en Allemagne, en Irlande, et au Royaume-Uni. Plusieurs dizaines de milliers de clients répartis dans les pays nordiques, tels que le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, utilisent d'ores et déjà AWS. À compter d'aujourd'hui, les développeurs, startups et entreprises, ainsi que les organisations gouvernementales, éducatives et à but non lucratif peuvent tirer parti de la nouvelle région AWS Europe (Stockholm) pour faire fonctionner leurs applications en Suède, fournir une faible latence aux utilisateurs finaux basés dans les pays nordiques, et exploiter les technologies avancées telles que l'analytique, les bases de données, les services mobiles, les technologies sans serveur, et bien plus encore, pour stimuler l'innovation. Les clients peuvent commencer dès aujourd'hui en se rendant sur : https://aws.amazon.com/local/nordics/

« Depuis les premiers jours d'AWS, les organisations des pays nordiques utilisent les technologies cloud d'AWS pour les aider à réinventer des secteurs entiers, telles que Supercell et Rovio dans l'industrie du jeu, Scania et Volvo dans l'industrie automobile, ainsi que Nokia et Telenor dans l'industrie des télécommunications », a déclaré Andy Jassy, président-directeur général d'Amazon Web Services. « Bien que plusieurs dizaines de milliers de clients des pays nordiques utilisent AWS à partir de plusieurs régions à travers le monde, la plupart ont confié souhaiter également une région AWS dans les pays nordiques, afin de faire fonctionner facilement leurs charges de travail les plus sensibles à la latence pour les utilisateurs finaux des pays nordiques, tout en répondant à toutes les exigences en matière de souveraineté des données. Nous sommes ravis de proposer aujourd'hui notre région AWS Stockholm pour répondre aux demandes de ces clients. »

La région AWS Europe (Stockholm) offre trois Zones de disponibilité dès son lancement. Les régions AWS se composent de Zones de disponibilité, qui constituent des infrastructures technologiques basées sur des sites géographiques séparés et distincts, qui présentent une distance suffisante pour réduire significativement le risque de voir un événement unique impacter la continuité des affaires, mais suffisamment proche pour fournir la faible latence nécessaire aux applications à disponibilité élevée. Chaque Zone de disponibilité possède une alimentation, une sécurité physique et un refroidissement indépendants, tout en étant connectée via des réseaux redondants à ultra faible latence. Les clients d'AWS focalisés sur la disponibilité élevée peuvent concevoir leurs applications afin qu'elles fonctionnent dans de multiples Zones de disponibilité, pour atteindre une tolérance aux pannes encore plus importante. En outre, les clients AWS locaux ayant des exigences de résidence de données peuvent désormais stocker leurs contenus en Suède, avec l’assurance que leurs contenus ne seront pas déplacés sans leur consentement, tandis que les clients construisant des applications conformes à la Règlementation générale sur la protection des données (RGPD) ont désormais accès à une autre région d’infrastructures AWS sécurisée au sein de l’Union Européenne (UE) répondant aux niveaux les plus élevés de sécurité, de conformité et de protection des données.

Les clients et partenaires APN saluent l’annonce de la nouvelle région AWS Europe (Stockholm)

Des millions de clients actifs utilisent AWS chaque mois dans plus de 190 pays à travers le monde, y compris des centaines de milliers de clients en Europe, et plusieurs dizaines de milliers de clients dans les pays nordiques. Les organisations des pays nordiques déplacent leurs charges de travail critiques vers AWS pour favoriser les économies de coûts, catalyser l'innovation, et accélérer les délais de commercialisation, notamment les sociétés clientes Aktia Bank, Arriva, ASSA ABLOY, Bonnier, Basware, Cargotec, Den Norske Bank, F-Secure, Finnair, Fortum, Gelato, Husqvarna, Icelandair, IKEA, Modern Times Group, Nokia, Scania, Schibsted, SOK, Stockmann Oyj, Telenor Connexion, Telia, Tine SA, TopDanmark, Unibet, Visma, Volvo Group Connected Solutions, Wireless Car, Wärtsilä, et XXL. AWS est également un facilitateur pour les startups et les sociétés de jeux les plus prospères des pays nordiques, telles que Bambora, Evolution Gaming, Hemnet, iZettle, KRY, LEO Innovation Lab, Lingit, Lunar Way, Mapillary, Mathem, Mojang, Paradox Interactive, Quinyx, Rovio, Supercell, Tidal, Trustpilot, Tink, et Vivino. Les clients du secteur public, tels que VR (Finnish Rail), société ferroviaire publique en Finlande, et Ambita, société détenue par le ministère norvégien du commerce et de l'industrie et par le plus grand portail de données immobilières de Norvège, déplacent également la majorité de leurs applications sur site vers AWS pour tirer parti de la fiabilité et de la sécurité accrues, afin de délivrer un meilleur service aux citoyens.

Volvo Group Connected Solutions, basée à Göteborg, en Suède, est responsable du développement et de la délivrance de solutions connectées au sein du groupe Volvo – l'un des plus grands fabricants mondiaux de camions, de bus, d'équipements de construction ainsi que de moteurs marins et industriels. Le groupe Volvo emploie environ 100 000 personnes, possède des installations de production dans 18 pays, et commercialise ses produits dans plus de 190 pays. AWS est le fournisseur cloud privilégié de Volvo Group Connected Solutions, et lui permet de connecter plus de 800 000 actifs partout dans le monde, parmi lesquels des camions, des bus et des équipements de construction. « AWS a transformé la manière dont nous fonctionnons en tant qu'entreprise, en nous aidant à passer à une architecture de services micro et à faire fonctionner les infrastructures en tant que code, ce qui a augmenté l'automatisation au sein de l'organisation », a déclaré Stefan Berggren, vice-président des technologies chez Volvo Group Connected Solutions. « Depuis le déplacement de nos applications vers AWS, nous avons augmenté l'agilité et la rapidité, et réduit la durée nécessaire pour passer de l'idée à l'expérimentation de quelques semaines à quelques minutes. Comme vous pouvez l'imaginer, la latence est également indispensable pour connecter des véhicules et délivrer une large gamme de services connectés à nos clients. Nous sommes impatients d'utiliser la nouvelle région AWS Europe (Stockholm), dans la mesure où elle rapprochera encore plus nos services de nos clients. »

Fortum est un fournisseur d'électricité et de services publics leader basé en Finlande, qui compte plus de 2,5 millions de clients, 9 000 employés, et qui exploite plus de 150 centrales électriques dans 10 pays. Aux côtés de plusieurs milliers de clients, Fortum a bâti une batterie virtuelle d'un mégawatt, la plus grande des pays nordiques, qui est pleinement opérationnelle en plus d'AWS. La batterie virtuelle cumule et contrôle l'utilisation des actifs énergétiques, tels que les chauffe-eaux ménagers et les véhicules électriques, aidant Fortum à mieux équilibrer l'utilisation énergétique sur le réseau. « Grâce à la souplesse et à la capacité de stockage quasi-infinie qu'offre AWS, nous sommes en mesure d'analyser davantage de données que l'intégralité de l'infrastructure finlandaise de compteurs intelligents combinés, ce qui engendre une meilleure compréhension de la manière dont nos clients utilisent l'électricité », a déclaré Per Edoff, directeur du service numérique chez Fortum. « La collecte de ces données sur AWS nous confère la capacité de gérer efficacement la demande et la production d'électricité, en nous aidant à réduire les coûts, et en répercutant en fin de compte ces économies sur nos clients, sous la forme de factures énergétiques moins élevées. En outre, nous utilisons l'Amazon Elasticsearch Service pour bâtir de manière sécurisée un lac de données. En utilisant l'apprentissage machine pour obtenir davantage de renseignements à partir de nos données, nous serons en mesure d'extraire une meilleure compréhension de l'utilisation énergétique, en aidant nos clients à économiser de l'argent et en nous aidant à améliorer notre impact sur l'environnement via une planification plus avancée des moments auxquels activer et désactiver nos centrales électriques. Avec l'ouverture de la nouvelle région AWS Europe (Stockholm), nous espérons voir cette innovation accélérer. »

Les clients des services financiers basés dans les pays nordiques font également confiance à AWS pour leurs charges de travail critiques. Le plus grand groupe de services financiers de Norvège, Den Norske Bank (DnB), avec plus de trois millions de clients, a choisi AWS en tant que principal fournisseur cloud, en consacrant un étage entier de son siège social de Bergen pour travailler sur des projets AWS afin de moderniser l'expérience bancaire. « Nous saluons l'ouverture de la nouvelle région AWS Europe (Stockholm). Nous apprécions grandement les avantages consistant à être capables d'innover dans le cloud, dans la mesure où cela nous permet de nous développer à un rythme plus rapide, tout en bénéficiant de la sécurité, de la fiabilité et de l'agilité qu'offre AWS », a déclaré Alf Otterstad, directeur des systèmes d'information chez DnB. « AWS est pour nous un partenaire stratégique, et nous comptons d'ores et déjà plus de 30 projets de développement en cours, qui visent à délivrer une meilleure expérience bancaire à nos clients. Parmi les exemples figure la manière dont nous avons lancé un agent conversationnel en utilisant AWS pour fournir un meilleur service à nos plus de trois millions de clients. Aujourd'hui, 50 pour cent de toutes les demandes entrantes sont automatiquement prises en charge par l'agent conversationnel, qui gère actuellement une moyenne de 30 000 conversations par semaine. Cette solution a réduit nos coûts, et nous confère une solution stable et évolutive pour notre service clients, ce qui n'aurait pas été possible sans AWS. »

Le client du secteur public VR (Finnish Rail) est la société ferroviaire publique en Finlande, qui exploite quotidiennement plus de 250 lignes ferroviaires longue distance, et 800 lignes ferroviaires de banlieue, sur près de 6 000 kilomètres de voie. VR déplacera son site Web et l'ensemble de ses applications de voyage depuis son infrastructure sur site vers AWS d'ici la fin de l'année 2019, une aventure qui est d'ores et déjà achevée à hauteur d'un tiers. « L'utilisation d'AWS nous donne accès à un vaste ensemble de fonctionnalités et de services dans les domaines de l'informatique, du stockage, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine, ce qui permet à nos développeurs d'examiner, de développer, de tester et de délivrer rapidement des services personnalisés à chacun de nos clients », a déclaré Annika Nordbo, directrice des données et des analyses chez Finnish Rail. « Grâce aux technologies d'AWS, nous avons accéléré la vitesse à laquelle nous expérimentons et délivrons des services, en réduisant les délais nécessaires pour fournir de nouvelles fonctionnalités aux voyageurs, de quelques jours à quelques minutes. Cette fois, l'efficience s'est également transformée en efficience de coûts, dans la mesure où nous avons réduit les coûts de plus de 50 pour cent depuis notre passage à AWS en 2017. Nous sommes impatients d'utiliser la nouvelle région AWS de Stockholm pour améliorer davantage les expériences de voyage de nos clients, en rapprochant nos applications et nos charges de travail de nos utilisateurs finaux. »

De nombreuses startups de pays nordiques utilisent AWS pour se développer rapidement, notamment KRY, qui révolutionne le secteur de la santé en permettant aux médecins et psychologues d'effectuer des consultations vidéos via les smartphones des utilisateurs. KRY a été en mesure d'utiliser les capacités de sécurité et de conformité qu'offre AWS aux clients pour lancer rapidement ses activités, et en utilisant les outils d'apprentissage machine sur AWS, la société est en mesure de mieux identifier l'état des patients et de les mettre en relation avec le médecin possédant l'expertise appropriée. « Il nous fallait un fournisseur cloud capable de soutenir notre expansion rapide, c'est pourquoi nous nous sommes entièrement tournés vers AWS », a déclaré Johannes Schildt, PDG de KRY. « Avec plus de 500 000 utilisateurs enregistrés à la recherche de soins, nous avons besoin des services conformes en termes de sécurité, de fiabilité et de santé qu'offre AWS. AWS nous aide également à fournir de meilleurs soins à nos utilisateurs finaux. En utilisant AWS Lambda pour l'intégration rapide des données, et Amazon Redshift pour la transformation évolutive des données, nous avons développé et lancé un outil de prévision en moins d'un mois. L'outil de prévision utilise les informations historiques des clients, et peut prédire la demande des patients à l'heure près, ce qui nous permet de pourvoir en personnel nos cliniques de manière appropriée, et d'améliorer nos activités d'au moins 20 pour cent. »

Lunar Way, société danoise de services financiers, fait partie des autres startups qui utilisent AWS pour fournir de manière sécurisée et fiable des services confidentiels aux utilisateurs finaux dans les pays nordiques. Lunar Way fournit une application bancaire mobile gratuite, qui permet aux utilisateurs d'ouvrir un compte bancaire, de recevoir une carte de débit, d'obtenir les flux de transactions en temps réel de leurs dépenses, de consulter les transactions par catégorie d'achat ou magasin, et aide les individus à mieux fixer des objectifs d'économies et à payer leurs factures. « Il y a trois ans, nous avons été créés pour transformer la manière dont les individus s'appuient sur les institutions financières, en nous efforçant de répondre au besoin d'une génération qui a grandi avec tout sur son mobile – le fait d'être passés entièrement à AWS nous a permis de le faire », a déclaré Ken Villum Klausen, PDG de Lunar Way. « Grâce à AWS, nous sommes en mesure d'augmenter ou de réduire rapidement notre offre pour répondre à la demande des clients, et nous enregistrons un taux de croissance de 15 à 20 pour cent d'un mois à l'autre. AWS délivre une sécurité inégalée et un matériel conforme et prêt-à-l'emploi, qui est primordial pour que nous lancions rapidement notre activité et que nous apportions à nos clients une tranquillité d'esprit concernant la sécurisation de leurs finances dans notre application. Le fait de bénéficier d'une région AWS dans les pays nordiques nous donnera la possibilité de nous développer davantage en Suède, et de continuer à maintenir les niveaux les plus élevés de sécurité pour nos charges de travail régulées. »

Les partenaires de l'AWS Partner Network (APN) saluent l'arrivée de la région AWS Europe (Stockholm). L’APN comprend des dizaines de milliers d’éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et d'intégrateurs de systèmes (SI) partout dans le monde, la participation de l'APN parmi les entités basées dans les pays nordiques ayant significativement augmenté au cours des 12 derniers mois. Les partenaires de l’APN construisent des solutions innovantes et des services sur AWS, et le réseau APN contribue à fournir une assistance commerciale, technique, marketing et de mise sur le marché. Les partenaires de conseil SI soutenant les clients entreprises et du secteur public dans les pays nordiques à la migration vers AWS incluent Accenture, Atos, Basefarm, Capgemini, CloudPartners, Crayon Group, Cybercom, Deloitte, Digia, DXC, Eficode, Enfo Group, Evry, GoFore, Jayway, Nordcloud, Pearl Consulting, Proact IT Group, Solita, Telia Inmics-Nebula, Tieto, Webscale, Webstep, Wipro, et bien d'autres encore. Les ISV d'AWS dans les pays nordiques, parmi lesquels Basware, eBuilder, F-Secure, Queue-it, Xstream, et bien d'autres, utilisent d'ores et déjà AWS pour délivrer leurs logiciels aux clients du monde entier, et serviront leurs clients des pays nordiques à partir de la région AWS Europe (Stockholm) dès son lancement. Les clients peuvent facilement trouver, essayer, déployer et acquérir les solutions logicielles pour AWS sur l'AWS Marketplace. Pour obtenir la liste complète des membres de l'AWS Partner Network, rendez-vous sur : https://aws.amazon.com/partners/.

Cybercom, partenaire de conseil d'AWS de longue date, a également salué l'ouverture de la nouvelle région AWS Europe (Stockholm). Cybercom accroît significativement l’importance qu’elle accorde à AWS, en lançant un nouveau groupe d'affaires AWS et en augmentant le nombre de consultants certifiés AWS, qui passeront de 80 à 500 au cours des trois prochaines années. « Nous avons d'ores et déjà constaté une augmentation rapide du nombre de clients qui migrent leurs charges de travail critiques vers AWS, et l'ouverture d'une région AWS basée en Suède ne contribuera qu'à accélérer cette croissance », a déclaré Niklas Flyborg, PDG de Cybercom en Suède. « Pour nous, le lancement d'une région AWS dans les pays nordiques change clairement la donne. AWS est notre fournisseur cloud privilégié, et nous avons d‘ores et déjà fermé notre propre centre de données, et migré la plupart de nos applications sur l'AWS Cloud. Avec l'arrivée d'une région AWS sur le sol suédois, nous ne ressentons pas la nécessité de voir les sociétés suédoises posséder et exploiter leur propre matériel de serveur. »

Investissement dans l'avenir des pays nordiques

En tant qu'entreprise, AWS s'engage à impacter positivement les communautés dans lesquelles vivent et travaillent ses employés. Pour soutenir cet engagement, AWS lance un programme AWS Hackathon for Good dans les pays nordiques. Grâce à ce programme, AWS travaillera avec des organisations basées dans les pays nordiques pour identifier des problématiques sociétales dans le cadre desquelles la technologie peut fournir des solutions, et organisera des hackathons en leur faveur. Le premier AWS Hackathon for Good aura lieu au premier semestre 2019, et AWS collaborera avec la Keep Sweden Tidy Foundation à l'occasion de sa Journée de nettoyage des côtes nordiques. L'an dernier, plus de 40 000 personnes au Danemark, en Finlande, au Groenland, en Islande, en Norvège et en Suède ont aidé à nettoyer les côtes, en jetant près de 2 000 kilogrammes de déchets. AWS invitera plusieurs développeurs des pays nordiques à un hackathon de 24 heures, dans le cadre duquel ils pourront se connecter et collaborer avec leurs homologues, travailler sur des défis réels pour Keep Sweden Tidy, obtenir de l'aide d'experts issus des architectes de la solution AWS, et utiliser la vaste étendue de services et de fonctionnalités offerte par la région AWS Europe (Stockholm), avec pour objectif de fournir à Keep Sweden Tidy et à la Journée de nettoyage des côtes nordiques des solutions technologiques susceptibles d'améliorer le retrait des déchets sur les côtes nordiques. Les contributions de l'AWS Hackathon for Good seront notées par AWS, et s'intéresseront à la qualité de mise en œuvre, aux choix technologiques, et à l'exécution globale en direction d'une solution. La contribution gagnante obtiendra un soutien en termes d'expertise technique d'AWS ainsi que des crédits d'AWS Cloud pour aider à mettre en œuvre la solution en faveur de Keep Sweden Tidy. Plus d'informations sur l'AWS Hackathon for Good et la Journée de nettoyage des côtes nordiques seront disponibles à l'approche de l'événement, sur le site Web d'AWS.

Pour contribuer à la croissance de la nouvelle génération d’entreprises des pays nordiques, AWS soutient les startups dans les villes situées dans les pays nordiques. En 2013, AWS a lancé le programme AWS Activate pour offrir aux startups des pays nordiques un accès à des conseils et à des entretiens individuels avec des experts d’AWS, ainsi qu’à une formation Web, des laboratoires à temps personnalisé, un support client, des offres de tiers et jusqu’à 100 000 USD en crédits d'AWS Cloud – le tout sans aucun frais. En 2018, AWS a lancé le premier Pop-Up Loft à Stockholm, offrant un espace de co-working partagé et un accès à des technologies ainsi qu'à des experts commerciaux pour soutenir la croissance des startups des pays nordiques. Tout cela en plus du travail qu’AWS fournit déjà auprès de la communauté de capital-risque, des accélérateurs de startup et des incubateurs pour aider les startups à se développer sur le cloud. Au sein des pays nordiques, AWS travaille aux côtés d'Atomico, Creandum, EQT Ventures Nordic Makers, Northzone, et SUP46 pour soutenir la croissance rapide de leurs sociétés de portefeuille.

AWS continue également d’investir dans l'amélioration des compétences des développeurs locaux, des étudiants et de la prochaine génération de dirigeants informatiques dans les pays nordiques, grâce à des programmes tels que l'AWS Academy et l'AWS Educate. Pour les étudiants, le programme AWS Educate donne accès aux services AWS et aux contenus conçus pour accumuler des connaissances et des compétences en matière d'informatique en nuage. Parmi les dizaines d'universités et d'écoles de commerce des pays nordiques participant d'ores et déjà au programme figurent les institutions suédoises de l'Abb Industrigymnasium, de Berzeliusskolan, de Blekinge Tekniska Högskola, d'EC Utbildning Malmö et de l'Université de Jönkoping ; les institutions danoises d'AARHUS Tech, de Mercantec, de l'Université de Roskilde, et de l'Université technique du Danemark ; les institutions finlandaises de l'University d'Åbo Akademi, de l'Université des sciences appliquées de Häme (HAMK), de l'Université des sciences appliquées de JAMK, de l'Université des sciences appliquées de Tampere, et de l'Université d'Helsinki ; et les institutions norvégiennes de l'Université norvégienne des sciences et des technologies, l'Université métropolitaine d'Oslo, et l'Université de Tromsø - L'Université de l'Arctique de Norvège. Parmi les autres programmes destinés aux instituts d'enseignement supérieur figure l'AWS Academy, , qui fournit des cours autorisés par AWS pour que les étudiants acquièrent des compétences d'informatique en nuage à la demande. Dans les pays nordiques, les principales institutions y participant incluent l'Université des sciences appliquées HAMK Häme, l'École d'innovation, de conception et d'ingénierie MDH, l'Université des sciences appliquées Metropolia, et l'Uppsala Universitet/Matematiska Institutionen. AWS offre également toute une gamme de programmes de formation et de certification pour aider ceux qui s’intéressent aux toutes dernières technologies informatiques cloud, aux bonnes pratiques et aux architectures à faire progresser leurs compétences techniques et soutenir davantage les organisations des pays nordiques dans leur transformation numérique.

Les développeurs et entreprises peuvent accéder à la région AWS Europe (Stockholm) dès aujourd'hui. La liste complète des services et les détails sur les prix sont disponibles à l'adresse https://aws.amazon.com/local/nordics/.

À propos d’Amazon Web Services

Depuis plus de 12 ans, Amazon Web Services est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée à travers le monde. AWS offre 125 services complets d'informatique, de stockage, de bases de données, de mise en réseau, d'analyses, d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle (IA), d'Internet des objets (IoT), de mobile, de sécurité, hybrides, de réalité virtuelle et augmentée (RV et RA), de médias, ainsi que de développement, déploiement et gestion d'applications depuis 60 Zones de disponibilité (Availability Zones, AZ) dans 20 régions géographiques couvrant les États-Unis, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Irlande, le Japon, la Corée, Singapour, la Suède et le Royaume-Uni. Plusieurs millions de clients actifs à travers le monde font confiance aux services d'AWS — notamment les startups enregistrant la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises, et les agences gouvernementales leaders — pour alimenter leurs infrastructures, les rendre plus agiles, et réduire les coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une réflexion à long terme. Les commentaires des consommateurs, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa figurent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181215005026/fr/