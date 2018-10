Amazon com : Web Services s'apprête à ouvrir plusieurs centres de données en Afrique du Sud

Une nouvelle région d'infrastructures d'AWS au premier semestre 2020 permettra aux clients d'exécuter des tâches en Afrique du Sud, et desservira les utilisateurs finaux du continent africain en leur offrant une latence encore plus faible

Amazon Web Services, Inc. (AWS), société d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), a annoncé aujourd'hui que la société ouvrirait une région d'infrastructures en Afrique du Sud au premier semestre 2020. La nouvelle région AWS Afrique (Cape Town) se composera de trois zones de disponibilité. Actuellement, AWS fournit 55 zones de disponibilité réparties dans 19 régions d'infrastructures à travers le monde, étant prévu que 12 autres zones de disponibilité réparties dans quatre régions AWS au Bahreïn, à Hong Kong (RAS), en Suède et une seconde région GovCloud aux États-Unis, soient ouvertes dans les prochains mois. Pour en savoir plus sur l'infrastructure mondiale d'AWS, rendez-vous sur : https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/.

« Ayant bâti la version originale d'Amazon EC2 au sein de notre centre de développement de Cape Town il y a 14 ans, et dans la mesure où plusieurs milliers de sociétés africaines utilisent AWS depuis de nombreuses années, nous avons été en mesure de constater en personne le talent et le potentiel techniques en Afrique », a déclaré Andy Jassy, PDG d'Amazon Web Services, Inc. « La technologie offre la possibilité de transformer des vies et les économies à travers l'Afrique, et nous sommes ravis qu'AWS et le cloud constituent un élément significatif de cette transformation. »

La nouvelle région est la toute dernière étape d'une série d'investissements d'AWS en Afrique du Sud. En 2004, Amazon a ouvert un centre de développement à Cape Town, axé sur la création de technologies de mise en réseau pionnières, de logiciels de nouvelle génération pour le service client, et de technologies sous-tendant Amazon EC2. AWS a également constitué plusieurs équipes locales, comprenant notamment des gestionnaires de comptes, des représentants du service clients, des gestionnaires de partenaires, des architectes en solutions, et bien plus encore, pour aider les clients de toute taille à l'heure de leur migration vers le cloud. En 2015, AWS a ouvert des bureaux à Johannesbourg, et a proposé en 2017 le réseau mondial Amazon en Afrique via la solution AWS Direct Connect. En mai 2018, AWS a poursuivi ses investissements en Afrique du Sud, en lançant des points de présence d'infrastructures à Cape Town et Johannesbourg, en proposant sur le continent Amazon CloudFront, Amazon Route 53, AWS Shield et AWS WAF, qui sont venus s'ajouter aux 138 points de présence que possède AWS à travers le monde.

L'ajout de la région AWS Afrique (Cape Town) permettra aux organisations de fournir une latence plus faible aux utilisateurs finaux de l'Afrique subsaharienne, et offrira la possibilité à davantage d'organisations africaines de tirer parti des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, l'Internet des objets (IoT), les services mobiles, et bien plus encore, pour stimuler l'innovation. Les clients locaux d'AWS seront également en mesure de stocker leurs données en Afrique du Sud en ayant l'assurance que leurs contenus ne seront pas déplacés sans leur consentement, tandis que ceux souhaitant se conformer à la prochaine Loi sur la protection des données personnelles (POPIA) bénéficieront d'un accès à une infrastructure sécurisée répondant aux normes internationales de conformité les plus rigoureuses.

Les organisations africaines se tournent d'ores et déjà vers AWS

Les organisations du continent africain migrent de plus en plus leurs applications vers AWS. Plusieurs entreprises telles que Absa, Investec, MedScheme, MiX Telematics, Old Mutual, Pick n Pay, Standard Bank, Travelstart, et bien d'autres encore utilisent actuellement AWS pour stimuler les économies de coûts, accélérer l'innovation, et raccourcir les délais de commercialisation. Parmi les startups africaines ayant choisi AWS en tant que socle de leurs activités figurent Aerobotics, Apex Innovation, Asoriba, BusinessOptics, ColonyHQ, Custos Media, DPO PayGate, EMS Invirotel, Entersekt, graylink, HealthQ, JourneyApps, JUMO, Luno, Mukuru, NicheStreem, Parcelninja, Simfy Africa, Zanibal, Zapper, et Zoona. Le secteur public africain, qui inclut des chercheurs, musées et organisations de sciences médicales, se tourne également vers AWS. Les Musées nationaux du Kenya (MNK) utilisent par exemple AWS pour numériser leurs objets anciens les plus rares et les plus précieux, qui font partie de l'une des collections d'archéologie et de paléontologie les plus vastes au monde.

Absa, l'une des banques les plus importantes et les plus innovantes d'Afrique, est ravie d'accueillir une région AWS. « AWS est le principal fournisseur cloud d'Absa depuis trois ans. La réduction des latences qui accompagnera son expansion en Afrique du Sud nous permettra davantage de développer notre consommation de cloud », a déclaré Andy Baker, directeur des systèmes d'information chez Absa. « Nous ne déployons plus de matériel sur mesure, de stockage SAN, ou de solutions de bases de données propriétaires coûteuses. Au lieu de cela, notre nouvelle infrastructure technologique recourt à des logiciels open source à faible coût, entièrement automatisés et logiquement partitionnés, qui offrent sécurité en temps réel et contrôle des applications. Les solides antécédents d'AWS dans la délivrance de services conçus pour les entreprises et approuvés par les régulateurs sud-africains auprès d'Absa nous ont incités à déployer des services visant à réduire davantage nos coûts opérationnels, tout en améliorant notre profil de cyber-risque. »

Parmi les autres sociétés sud-africaines réputées qui recourent à AWS pour leurs charges de travail critiques figure MiX Telematics, fournisseur mondial de gestion de flottes, de sécurité des conducteurs, ainsi que de services et solutions de suivi des véhicules. « Nous avons commencé à travailler avec AWS en 2015, et avons décidé d'adopter toutes ses solutions, notamment la migration de l'ensemble de notre infrastructure de gestion des flottes et des actifs mobiles vers AWS, et l'arrêt de nos centres de données sur site sur une période de 18 mois », a déclaré Catherine Lewis, vice-présidente exécutive (technologie) de MiX Telematics. « En migrant vers AWS, nous avons été en mesure d'accélérer l'innovation et d'améliorer la fiabilité de nos systèmes, tout en faisant passer de plusieurs mois à quelques minutes le délai nécessaire pour lancer la production de nouvelles idées. Tandis que nous utilisons d'ores et déjà AWS à l'échelle mondiale en Irlande, en Australie et aux États-Unis, une région d'infrastructures AWS en Afrique accélérera encore davantage notre innovation, améliorera notre service, et réduira en fin de compte les coûts relatifs à la prise en charge de notre base composée de plus de 700 000 véhicules. En outre, nous procédons actuellement à la migration de plus de 7 000 bases de données Microsoft SQL Server coûteuses vers Amazon Aurora et Amazon RDS PostgreSQL, et adoptons de nouvelles technologies, telles que les services d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine d'AWS, pour gérer les véhicules plus intelligemment, améliorer la sécurité des conducteurs, et nous permettre en fin de compte de créer une valeur supérieure pour nos clients. »

Pick n Pay est l'un des plus grands distributeurs d'Afrique, comptant plus de 80 000 employés répartis dans 1 560 boutiques, qui migre actuellement ses systèmes de commerce électronique et d'analyse des données vers AWS. « En migrant notre application de commerce électronique et de client mobile depuis notre ancien modèle de services gérés vers AWS, nous estimons avoir significativement économisé sur notre coût total de possession au cours de l'année passée », a déclaré Chris Shortt, directeur général des services d'informations chez Pick n Pay. « La relation, la performance, la fiabilité et les économies de coûts se sont révélées positives, et nous ont conduits à migrer nos systèmes SAP Business Warehouse vers les instances certifiées AWS X1. Le fait de choisir AWS souligne l'approche différenciée et prioritairement axée sur le cloud que la société nous apporte, en opposition avec des fournisseurs de services plus traditionnels et moins agiles. L'ampleur, la sécurité, la vitesse et la nature axée sur le client d'AWS sont des éléments auxquels nous avons été habitués, et nous sommes impatients de développer notre utilisation de ses services dès l'ouverture de la région sud-africaine. »

Dans l'univers des startups, Entersekt, société d'authentification et de sécurité des applications mobiles, tire parti de l'évolutivité d'AWS pour soutenir des organisations de services financiers de renommée mondiale, parmi lesquelles Absa, Capitec Bank, Nedbank, Swisscard, et bien plus encore. La société s'appuie sur AWS pour envoyer des données entièrement chiffrées depuis les environnements sur site de ses clients bancaires vers le cloud. Le niveau élevé de sécurité aide les clients d'Entersekt répartis dans 45 pays à sécuriser chaque mois plus de 150 millions de transactions, en réduisant considérablement le taux de fraude relatif aux paiements ainsi qu'aux services bancaires mobiles et en ligne. « En tant que société basée en Afrique du Sud et client de longue date, nous sommes fiers de faire partie des premiers à accueillir l'annonce d'une région AWS », a déclaré Schalk Nolte, PDG d'Entersekt. « Nos clients sont de grandes institutions financières pour qui la moindre minute d'immobilisation est inacceptable. Ils connaissent d'importants pics en termes de volumes de transactions au cours d'un mois, et AWS fournit la souplesse et la disponibilité qu'ils exigent, sans avoir à bâtir, exploiter et préserver un système de ce type par eux-mêmes. AWS assure un niveau de service extrêmement élevé, à l'heure où les transactions continuent de doubler tous les six mois. L'arrivée d'une région d'infrastructures AWS en Afrique du Sud est une excellente nouvelle, qui nous conférera l'opportunité de poursuivre cette croissance rapide, et d'offrir aux instituts financiers sud-africains une protection et un contrôle localisés des données, offrant une amélioration des performances des systèmes et une réduction de la latence. »

La société basée en Afrique du Sud Hyrax Biosciences figure parmi les autres startups utilisant AWS pour accélérer leurs tâches. Originaire de l'Institut national sud-africain de bio-informatique de l'Université du Cap-Occidental, Hyrax Biosciences a développé une technologie sur AWS nommée Exatype, qui teste rapidement et précisément la résistance aux médicaments contre le VIH et la tuberculose. « En développant Exatype, nous nous sommes naturellement tournés vers AWS dans la mesure où la société nous permet de fournir aux patients des résultats sécurisés, fiables et dans les meilleurs délais. Nous savions que grâce à la capacité de développer rapidement notre technologie sur AWS, notre solution avait le potentiel d'influencer la vie de millions de personnes », a déclaré le professeur Simon Travers, cofondateur et PDG de Hyrax Biosciences. « Actuellement, 10 pour cent des patients sous traitement antirétroviral contre le VIH ne répondent pas aux médicaments qui leur sont fournis, en raison d'une résistance aux médicaments. Le système Exatype résout ce problème en indiquant aux cliniciens les médicaments les plus efficaces pour chaque patient individuel, afin d'accroître leur réponse et d'améliorer le traitement. Traditionnellement, l'exécution d'un seul test de résistance peut coûter entre 300 et 500 USD. Aujourd'hui, grâce à AWS, Exatype est en mesure de les effectuer pour une fraction du coût. À l'heure où le VIH continue d'affecter plusieurs millions de personnes, le fait de savoir qu'une région AWS arrive bientôt en Afrique du Sud est une excellente nouvelle, dans la mesure où cela nous permettra d'accélérer la recherche et de nous rapprocher d'une situation dans laquelle nous pourrons nous assurer que toutes les personnes séropositives reçoivent le traitement recommandé dont elles ont besoin. »

AWS bénéficie également d'un écosystème dynamique en Afrique du Sud, notamment les partenaires du Réseau de partenaires AWS (APN), qui ont établi des pratiques en matière de cloud, ainsi que des solutions technologiques innovantes sur AWS. Les Partenaires consultants et technologiques APN en Afrique du Sud aidant les clients à migrer vers le cloud incluent, entre autres, Autumn Leaf, BBD, Dimension Data, EOH, First Distribution, Silicon Overdrive, Servol Software, Symbiotics, Synthesis Software Technologies. Pour obtenir la liste complète des membres du Réseau de partenaires AWS, rendez-vous sur : https://aws.amazon.com/partners/.

AWS soutient le développement en Afrique du Sud

Outre son soutien aux clients existants, AWS investit également dans l'avenir de la communauté technologique sud-africaine, en participant à plusieurs activités philanthropiques et caritatives. Amazon soutient des organisations telles qu'AfricaTeenGeeks, une ONG qui enseigne aux enfants le codage, Code4CT, une association caritative créée pour inspirer et autonomiser les jeunes filles en développant leurs compétences techniques, DjangoGirls, qui fait découvrir aux femmes le codage, ainsi que GirlCode, qui soutien l'autonomisation des femmes via la technologie. Les ingénieurs d'Amazon travaillent aux côtés de ces associations caritatives ainsi que d'autres pour fournir un accompagnement, un mentorat et des crédits AWS. Amazon soutient également World Reader, organisation à but non lucratif axée sur l'Afrique, en faisant don de technologies cloud et d'appareils Kindle contenant des livres électroniques, afin de lutter contre l'illettrisme en Afrique subsaharienne. Grâce au soutien d'Amazon, World Reader a déployé plus de 27 000 Kindles dans 396 écoles et 109 bibliothèques réparties dans 16 pays africains.

Dans le domaine de l'éducation, AWS soutient l'Explore Data Science Academy pour former les étudiants en compétences analytiques, afin de faire naître la nouvelle génération de scientifiques de données en Afrique. AWS travaille également aux côtés d'institutions éducatives en Afrique du Sud, telles que l'Université de Cape Town et l'Université de Stellenbosch, pour contribuer à former la nouvelle génération de professionnels du cloud grâce à AWS Educate. Parmi les autres programmes destinés aux instituts d'enseignement supérieur figure AWS Academy, qui fournit des cours autorisés par AWS pour que les étudiants acquièrent des compétences d'informatique en nuage à la demande. Le programme a d'ores et déjà attiré les principales institutions académiques du pays, parmi lesquels l'Université de Cape Town, l'Université de Johannesbourg, et l'Université de technologie de Durban.

Afin de contribuer à développer la nouvelle génération d'entreprises africaines, AWS travaille aux côtés de la communauté du capital-risque, ainsi que d'accélérateurs et incubateurs d'Afrique du Sud, pour fournir aux startups des ressources via des programmes tels qu'AWS Activate. À Cape Town, AWS travaille aux côtés d'organisations telles que 4Di Capital, AngelHub Ventures, Crossfin, Knife Capital, LaunchLab, MTN Solution Space, Mzansi Commons et Silicon Cape, ainsi que de centres de co-working, tels que Workshop17, pour fournir un accompagnement et un mentorat, de même qu'un soutien technique et des ressources pour aider les startups africaines à lancer leur entreprise et à se mondialiser.

Pour ouvrir un compte AWS afin de vous préparer à l'arrivée de la région AWS Afrique (Cape Town), rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d’Amazon Web Services

Depuis plus de 12 ans, Amazon Web Services est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée à travers le monde. AWS offre 125 services complets d'informatique, de stockage, de bases de données, de mise en réseau, d'analyses, d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle (IA), d'Internet des objets (IoT), de mobile, de sécurité, hybrides, de réalité virtuelle et augmentée (RV et RA), de médias, ainsi que de développement, déploiement et gestion d'applications depuis 55 zones de disponibilité (Availability Zones, AZ) dans 18 régions géographiques et une région locale à travers le monde, couvrant les États-Unis, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Irlande, le Japon, la Corée, Singapour et le Royaume-Uni. Plusieurs millions de clients actifs à travers le monde font confiance aux services d'AWS — notamment les startups enregistrant la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises, et les agences gouvernementales leaders — pour alimenter leurs infrastructures, les rendre plus agiles, et réduire les coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une réflexion à long terme. Les commentaires des consommateurs, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa figurent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour plus d’informations, visitez www.amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

