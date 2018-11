Amazon com : Web Services s'apprête à ouvrir plusieurs centres de données en Italie

Une nouvelle région d’infrastructures AWS arrivera en début 2020, permettant aux clients d’exécuter des charges de travail et de stocker des données en Italie, et d’offrir aux utilisateurs finaux un temps de latence encore plus réduit

Amazon Web Services, Inc. (AWS), société d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), a annoncé aujourd'hui que la société ouvrirait une région d'infrastructures en Italie en début 2020. La région AWS Europe (Milan) comprendra trois Zones de disponibilité et représentera la sixième région d’AWS, rejoignant ainsi les régions existantes en France, en Allemagne, en Irlande, au Royaume-Uni et en Suède (lancement fin 2018). Actuellement, AWS assure 57 Zones de disponibilité sur 19 régions géographiques dans le monde, avec 12 autres Zones de disponibilité sur quatre régions arrivant en ligne entre fin 2018 et le premier semestre 2020 au Bahreïn, à Hong Kong SAR, en Afrique du Sud et en Suède. Pour en savoir plus sur l'infrastructure mondiale d'AWS, rendez-vous sur : https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/.

« Pendant des milliers d’années, les Italiens ont été les architectes de certaines des réalisations techniques et artistiques les plus innovantes et révolutionnaires », a déclaré Andy Jassy, directeur général, Amazon Web Services. « Nous avons été étonnés de constater combien les sociétés italiennes ont fait preuve d’invention grâce à AWS jusqu’à maintenant, mais nous pensons qu’une région AWS en Italie aidera encore davantage les sociétés italiennes et organismes publics à réinventer et faire évoluer les expériences du client et du citoyen pour de nombreuses décennies à venir. »

L’ajout de la région AWS Europe (Milan) permettra aux organisations d’assurer un temps de latence plus court aux utilisateurs finaux en Italie. Les clients AWS locaux avec des exigences de résidence de données pourront stocker leur contenu dans le pays, avec l’assurance qu’ils garderont le contrôle complet sur l’emplacement de leurs données, tandis que les clients construisant des applications conformes à la Règlementation générale sur la protection des données (RGPD) auront accès à une autre région d’infrastructures AWS sécurisée au sein de l’Union Européenne (UE) répondant aux niveaux les plus élevés de sécurité, de conformité et de protection des données. De plus, les organismes italiens allant des startups aux entreprises et au secteur public auront les infrastructures dans leur pays pour exploiter les technologies avancées telles que les outils d’analyse, l’intelligence artificielle, la base de données, l’Internet des Objets, l’apprentissage automatique, les services mobiles, les technologies sans serveur et plus encore pour stimuler l’innovation.

Les clients et partenaires APN saluent l’annonce de la nouvelle région Europe d’AWS (Milan)

Des millions de clients actifs utilisent AWS chaque mois dans plus de 190 pays du monde, y compris des centaines de milliers de clients en Europe, dont beaucoup en Italie. En faisant passer les charges de travail essentielles à leur missions sur AWS, les organisations font plus d'économies sur les coûts, stimulent l'innovation, diminuent les temps de mise sur le marché et incluent les entreprises clientes italiennes telles que Decysion, Docebo, Eataly, Edizioni Conde Nast, ENEL, Ferrero, GEDI Gruppo Editoriale, Imperia & Monferrina, Lamborghini, Mediaset, Navionics, Pirelli, Pixartprinting, SEAT Pagine Gialle, Tagetik Software et Vodafone Italy. Des startups à succès comme Beintoo, brumbrum, DoveConviene, Ennova, FattureinCloud, Musement, Musixmatch, Prima Assicurazioni, Satispay, SixthContinent, Spreaker et Wyscout ont bâti leur entreprise en s’appuyant sur AWS, ce qui leur a permis d’évoluer rapidement et d’élargir leur couverture géographique en quelques minutes. Dans le secteur public italien, les organisations qui utilisent AWS pour transformer les services qu’elles offrent aux citoyens du pays incluent A2A Smart City, la ville de Cagliari, Corte dei Conti, l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, Madisoft, l'Institut National d’astrophysique, l’Institut National de Génétique Moléculaire, l'université Pegaso Online, Politecnico di Milano, Politecnico Torino, Regione Autonoma Sardegna, UniNettuno et l'Università degli Studi di Cagliari.

ENEL, l'un des principaux fournisseurs de service dans le monde, emploie la technologie sur le cloud d'AWS pour prendre en charge un programme de transformation numérique complet au sein de son organisation et pour assurer un meilleur service à ses clients partout dans le monde. Carlo Bozzoli, directeur international de l'information chez ENEL, a déclaré au sujet de la nouvelle région AWS Europe (Milan) : « Nous saluons l’annonce d’une région AWS s'installant en Italie. En 2015, nous nous sommes embarqués dans l'aventure de la transformation numérique afin de remanier complètement notre façon d'opérer en tant qu’organisation. Ayant choisi AWS comme notre fournisseur de cloud, nous sommes passés de plus de 10 000 serveurs sur site à AWS et, à la fin de l'année, nous serons entièrement sur le cloud. Le passage à AWS a réduit le délai d'approvisionnement en ressources de plusieurs semaines à quelques jours, ce qui nous a permis de stimuler l'innovation tout en réduisant considérablement les coûts. »

Parmi les autres grandes entreprises italiennes utilisant AWS pour stimuler l'innovation, figure Pirelli, l'un des plus gros producteurs mondiaux de pneus. Pirelli s’appuie sur AWS pour renforcer la sécurité des conducteurs et l'efficacité des voitures en créant des applications telles que Cyber Car et Cyber Fleet qui capturent les données provenant de capteurs intégrés dans les pneus pour les présenter sur les appareils mobiles des conducteurs. Ce dispositif est étudié pour améliorer l'entretien et les performances des véhicules et pour en réduire les temps d'immobilisation et les émissions de CO2. « AWS est un élément essentiel de notre stratégie d'innovation. L'installation d'une région en Italie ne fera donc qu'accélérer l'innovation et transformer notre entreprise », a déclaré Daniele Benedetti, responsable des architectures TIC et de l'innovation. « La multitude de services disponibles sur AWS nous permet de construire des applications extrêmement fiables, évolutives et sécurisées telles que Cyber Car et Cyber Fleet, disponibles partout dans le monde, en un temps record. Pour accélérer encore davantage notre innovation, nous avons placé les technologies sans serveur d'AWS telles qu'AWS Lambda, Amazon Aurora et Amazon DynamoDB, ainsi que les meilleures pratiques DevOps, au cœur de nos procédures de développement, améliorant énormément les temps de mise sur le marché pour les nouvelles fonctionnalités destinées aux clients. Nous pouvons maintenant configurer les environnements d’exécution en quelques jours seulement, au lieu de semaines, et nous pouvons déployer de nouveaux micro-services et de nouvelles fonctionnalités en quelques dizaines de minutes seulement, au lieu de plusieurs jours. Cette souplesse est essentielle pour mieux répondre aux attentes de nos clients et seule AWS a été en capable de nous fournir ce degré d’évolutivité et de flexibilité. »

GEDI Gruppo Editoriale publie certains des plus grands journaux en Italie, notamment La Repubblica et La Stampa. « Pour des millions d’Italiens, nous représentons leur source fiable d’informations donc, savoir que nous allons bientôt avoir une infrastructure AWS solide en Italie est inestimable pour nous », a déclaré Luigi Lobello, directeur de la technologie de Gruppo Editoriale. « Le recours à AWS nous a permis de nous mettre à l’échelle verticalement chaque fois que nos cycles d'information l'exigeaient de sorte que nous pouvons délivrer l'actualité à nos lecteurs lorsqu’ils en ont le plus besoin. Un bon exemple de cette capacité s'est présenté durant les élections générales italiennes le 4 mars 2018, lorsque le trafic a atteint son pic le plus élevé jamais enregistré pour Repubblica.it. Ce jour-là, nous avons eu plus 80 millions de consultations de pages et plus de 18,8 millions de visites. Au lieu de dépenser toutes nos ressources sur la disponibilité du site Web, nous avons fourni à nos lecteurs une couverture continue spéciale le jour de l'élection, avec des données en temps réel sur les résultats des élections. Si nous avions dû le faire localement, nous aurions eu besoin de centaines de serveurs dans un centre de données de la taille du stade de foot de San Siro, un centre qui serait resté inactif jusqu'au prochain pic d'activité. Au lieu de cela, nous avons pu faire face avec seulement 190 instances du service Amazon EC2. »

Parmi les clients du secteur public qui confient à AWS des charges de travail essentielles à leur mission partout en Italie se trouve la ville de Cagliari, le centre administratif de la Sardaigne, qui a eu recours au services AWS pour les élections municipales en 2017. Piero Orofino, responsable de la technologie et de l'innovation pour la ville de Cagliari, a déclaré à l'annonce de la nouvelle : « AWS a toujours été un partenaire de confiance pour la ville de Cagliari ; nous saluons donc l’annonce de l'installation d'une région d'infrastructure en Italie. Avec AWS, le cloud nous a permis de soutenir de façon fiable et sûre nos concitoyens dans leur devoir de vote démocratique. Avant l’élection de 2017, nous avons connu des difficultés à assurer la prise en charge du trafic Web après la fermeture des bureaux de vote, le site Web assurant le suivi des résultats électroniques n'étant pas à même de répondre à la demande. En coopérant avec AWS, nous avons mis au point une solution basée sur AWS Lambda et nous l'avons déployée en partant de zéro à 20 jours de l’élection – prenant en charge plus de 7 millions de requêtes, plus de 200 par seconde – le tout pour un coût total de 125 EUR. Livrer ce projet, dans un laps de temps aussi bref, à un coût aussi bas, aurait été impossible si nous l'avions fait nous-mêmes. »

Les instituts universitaires et de recherche italiens utilisent également AWS pour abaisser les frais d'exploitation et accélérer la recherche scientifique. L’Institut National d’Astrophysique (INAF) mène la recherche en astronomie et en astrophysique, allant de l’étude des planètes et des petits corps du système solaire à la structure à grande échelle de l’univers et il utilise AWS pour ses besoins en informatique haute performance (HPC) dans sa recherche de formes de vie extraterrestres complexes. « Savoir que nous aurons bientôt une région AWS en Italie est une grande opportunité pour la communauté scientifique italienne », a déclaré le Dr Filippo Maria Zerbi, directeur scientifique de l'INAF. « Nos chercheurs se sont tournés vers AWS pour un grand projet de détection de la présence de vie complexe en dehors de la Terre et pour procéder à un recensement des planètes ressemblant à la Terre et susceptibles d'abriter la vie. Ce projet nécessite de très grandes quantités de puissance de calcul exigeant des millions d'unités centrales par heures d’analyse et la capacité de stocker des centaines de téraoctets de données recueillies par le très grand télescope ESO (E-ELT). Exécuter localement ce type de charge de travail serait prohibitif du point de vue des coûts, en particulier puisque nous n'avons pas besoin d'une telle puissance de calcul tous les jours. Grâce à AWS, nos chercheurs ont été en mesure d’effectuer cette recherche à des coûts minimes et ont pu disposer des ressources en cinq minutes, au lieu de plusieurs semaines auparavant, ce qui nous a aidés dans notre quête pour répondre à la question, « sommes-nous seuls dans l’univers ? »

Parmi les startups recourant à AWS pour une mise à l'échelle rapide, figure Musixmatch, une entreprise siégeant à Bologne qui est rapidement devenue le plus grand catalogue de paroles au monde, avec plus de 50 millions d’utilisateurs, et qui dessert 80 pour cent du marché du streaming musical du monde. Musixmatch est entièrement sur AWS et exploite l'empreinte globale d'AWS pour desservir des utilisateurs partout dans le monde. « Je suis impatient d'entendre la vague d'innovation et d'esprit d'entreprise que la nouvelle région AWS déclenchera en Italie », a déclaré Max Ciociola, PDG et cofondateur de Musixmatch. « Lorsque nous avons fondé Musixmatch en 2010, nous savions que nous devions travailler avec une technologie qui nous permettrait une mise à l'échelle rapide et, surtout, qui nous permettrait d'innover constamment. AWS était un choix évident et, aujourd'hui, grâce à la vaste offre de services, nous exploitons les technologies qui n'auraient été pour nous qu'un rêve avant cela, comme Amazon SageMaker pour l’apprentissage automatisé. En seulement trois jours, nous avons commencé à utiliser Amazon SageMaker pour former des modèles à analyser la langue des chansons et identifier l’humeur et l’émotion des paroles, par exemple bonheur, tristesse, excitation, etc. Cela nous a permis de construire notre propre plateforme de musique IA et de révolutionner la façon dont nos utilisateurs trouvent de nouveaux morceaux en fonction des émotions et de la tonalité ressortant des paroles de chansons, au lieu des suggestions traditionnelles basées sur les genres audio seulement. »

Les startups italiennes dans le secteur des services financiers régulés utilisent également AWS pour renforcer leur souplesse et répondre aux exigences de conformité au fur et à mesure que leur entreprise se développe. Depuis son lancement en 2015, Satispay a perturbé le secteur des services de paiement mobiles en permettant à ses utilisateurs d'envoyer de l'argent de façon sûre ou de payer au moyen d'une application par smartphone. Le service repose sur les numéros internationaux de compte bancaire (International Bank Account Numbers, IBAN) et il supprime tous les intermédiaires habituellement impliqués dans un processus de paiement, comme les banques et les réseaux de cartes de crédit ou de débit, et il se connecte au lieu de cela directement aux comptes bancaires des consommateurs et des commerçants. Satispay est entièrement sur AWS et jouit de tous les agréments et certificats de conformité, nombre desquels étant nécessaires pour opérer dans le secteur des services financiers. « Une région AWS en Italie est une excellente nouvelle car elle ouvre d'infinies possibilités pour les organismes de services financiers réglementés dans le pays », a déclaré Alberto Dalmasso, PDG & co-fondateur de Satispay. « Quand nous avons réalisé que nous pouvions utiliser AWS tout en restant conformes aux exigences réglementaires, nous avons immédiatement migré notre centre de données précédent vers le cloud pour permettre des processus de développement plus rapides et pour s’appuyer sur une infrastructure évolutive capable de soutenir notre expansion internationale. En adoptant DevOps et les meilleures pratiques de développement continu, nous sommes passés d’un déploiement par semaine à 16 par jour, ce qui nous donne la liberté et la flexibilité nécessaires pour développer de nouvelles fonctionnalités pour nos clients et d’innover en leur nom. La nature globale du cloud AWS nous permet également de répondre aux exigences légales, quel que soit le pays dans lequel nous opérons, comme par exemple les exigences de l'Autorité en matière de conduite financière au Royaume-Uni (Financial Conduct Authority). Cette capacité de croissance et d'itération tout en respectant les exigences locales de conformité représente un atout pour nous. »

L'AWS Partner Network (APN) basé en Italie salue également l'arrivée de la région AWS Europe (Milan). L’APN comprend des dizaines de milliers d’éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et d'intégrateurs de systèmes (SI) partout dans le monde. Les partenaires de l’APN construisent des solutions innovantes et des services sur AWS, et le réseau APN aide en assurant une assistance commerciale, technique, marketing et de mise sur le marché. Les intégrateurs de système du réseau APN travaillant en Italie, comme par exemple Accenture, BeSharp, Capgemini, Claranet, CloudReach, Deloitte, DXC, NTT Data, Sopra Steria, Storm Reply, Techedge, XPeppers et Zero12 aident les entreprises et les clients du secteur public à migrer vers AWS, à déployer des applications essentielles à leur mission et à fournir toute une gamme de services de surveillance, d’automatisation et de gestion pour les environnements des clients d'AWS. Parmi les éditeurs de logiciels indépendants en Italie qui utilisent déjà AWS pour délivrer leurs logiciels à leurs clients dans le monde entier, citons Avantune, Docebo, Doxee, Tagetik Software et TeamSystem.

Investir dans l’avenir de l’Italie

La nouvelle région AWS Europe (Milan) s’inscrit dans la continuité des investissements d'AWS en Italie. Le nombre de clients italiens a augmenté, tout comme la taille de la présence d'AWS dans le pays. En 2012, AWS a lancé à Milan un Point de Présence (PoP) d'infrastructure offrant désormais au pays des services Amazon CloudFront, Amazon Route 53, AWS Shield et AWS WAF. Cela a été suivi, en 2017, par un deuxième site PoP à Palerme. En 2016, AWS a racheté NICE Software, un fournisseur de logiciels et de services de premier plan de services informatiques techniques et ultra-performants, basé à Asti. AWS continue également de former des équipes de gestionnaires de comptes, des architectes de solutions, des développeurs d’entreprise, des gestionnaires de partenaires, des consultants en services professionnels, des évangélistes technologiques et des développeurs de la communauté des startups dans les bureaux de Milan et de Rome pour aider les clients de toutes tailles à migrer vers AWS.

AWS continue d’investir dans l'amélioration des compétences des développeurs locaux, des étudiants et de la prochaine génération de dirigeants informatiques en Italie avec un certain nombre de programmes. Pour les étudiants italiens, le programme AWS Educate donne accès aux services AWS et au contenu conçu pour accumuler des connaissances et des compétences en matière d'informatique sur le cloud. Des dizaines d’universités et d’écoles de commerce italiennes participent déjà au programme, notamment Politecnico di Milano, Università di Bologna, Università di Bolzano, Università degli Studi di Milano, Università di Napoli Parthenope, Università La Sapienza di Roma, Università di Roma Tor Vergata, et Università di Salerno. Parmi les autres programmes destinés aux instituts d'enseignement supérieur figure AWS Academy, qui fournit des cours autorisés par AWS pour que les étudiants acquièrent des compétences d'informatique en nuage à la demande. En Italie, les principales institutions prenant part incluent Politecnico di Bari et Università La Sapienza di Roma. AWS offre également toute une gamme de programmes de formation et de certification pour aider ceux qui s’intéressent aux toutes dernières technologies informatiques du cloud, aux meilleures pratiques et aux architectures pour faire progresser leurs compétences techniques et pour soutenir davantage encore les organisations italiennes dans leur transformation numérique.

Pour contribuer à la croissance de la nouvelle génération d’entreprises italiennes, AWS soutient les startups dans les villes partout en Italie et, en 2013, elle a lancé AWS Activate. Ce programme offre aux startups un accès à des conseils et à des entretiens individuels avec des experts d’AWS ainsi qu’à une formation Web, des laboratoires à temps personnalisé, un support client, des offres de tiers et jusqu’à 100 000 USD en crédits de service AWS – le tout sans aucun frais. Tout cela en plus du travail qu’AWS fait déjà avec la communauté de capital-risque, les accélérateurs de startup et les incubateurs pour aider les startups à se développer sur le cloud. En Italie, AWS travaille avec des accélérateurs tels que les sociétés H-Farm, Nana Bianca & PoliHub, et des sociétés de capital-risque comme United Ventures et P101 afin de soutenir la croissance rapide de leurs sociétés de portefeuille.

Les clients et partenaires cherchant à en savoir plus sur AWS en Italie doivent aller sur : https://aws.amazon.com/it/.

