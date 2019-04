Amazon com : annonce trois nouveaux projets d'énergie renouvelable pour prendre en charge les infrastructures mondiales d'AWS

Trois nouveaux parcs éoliens en Irlande, en Suède et aux États-Unis produiront chaque année plus de 670 000 MWh et soutiendront l’objectif d’AWS qui est d’alimenter 100 % de ses infrastructures mondiales au moyen d’énergie renouvelable

Aujourd’hui, Amazon.com (NASDAQ : AMZN) a annoncé trois nouveaux projets d’énergie renouvelable dans le cadre de son objectif à long terme, d’alimenter l’ensemble des infrastructures mondiales d’Amazon Web Services (AWS) au moyen d’énergie renouvelable. Ces projets, dont un en Irlande, un en Suède et un aux États-Unis, produiront une énergie éolienne totalisant plus de 229 mégawatts (MW) de puissance, avec une production annuelle prévue de plus de 670 000 mégawattheures (MWh) d’énergie renouvelable. Les nouveaux projets s’inscrivent dans l’engagement à long terme d’AWS, visant à utiliser 100 % d’énergie renouvelable pour ses infrastructures mondiales. En 2018, AWS a dépassé les 50 % d’énergie renouvelable pour ses infrastructures mondiales. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://aws.amazon.com/about-aws/sustainability/.

Une fois achevés, ces projets, combinés aux neuf projets précédents d’AWS concernant les énergies renouvelables, devraient générer plus de 2 700 000 MWh d’énergie renouvelable par an, ce qui correspond à la consommation annuelle d’électricité de plus de 262 000 foyers américains, soit environ la taille de la ville de Nashville, dans l’État du Tennessee.

« Chacun de ces projets nous rapproche de notre engagement à long terme qui est d’utiliser 100 % d’énergie renouvelable pour alimenter les infrastructures mondiales d’AWS », a déclaré Peter DeSantis, vice-président des Infrastructures mondiales et du support client, chez Amazon Web Services. « Ces projets sont bien positionnés pour desservir les centres de données d’AWS en Irlande, en Suède et aux États-Unis. Nous prévoyons davantage de projets en 2019, à l’heure où nous poursuivons notre objectif d’alimenter toutes les infrastructures mondiales d’AWS avec de l’énergie renouvelable. »

Amazon s’est engagée à acheter l’énergie d’un nouveau projet éolien en Irlande, à savoir un parc éolien de 91,2 MW, situé dans le Donegal. Le projet de parc éolien du Donegal devrait fournir une énergie propre, au plus tard d’ici la fin de 2021.

« L’investissement d’AWS en Irlande dans des projets liés aux énergies renouvelables illustre sa volonté constante d’apporter de l’énergie propre au réseau, et cela contribuera de manière positive aux objectifs de l’Irlande en matière d’énergie renouvelable », a indiqué Leo Varadkar, An Taoiseach d’Irlande. « En tant qu’employeur important en Irlande, il est très encourageant de voir Amazon prendre les devants dans ce domaine. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer à travailler avec Amazon afin de faire de l’Irlande un leader en matière d’énergie renouvelable. »

Amazon achètera également 91 MW d’électricité à un nouveau parc éolien situé à Bäckhammar, en Suède, qui devrait fournir de l’énergie renouvelable d’ici la fin 2020.

« La Suède est connue depuis longtemps pour ses objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable, et ce nouveau parc éolien illustre à la fois le leadership de notre pays et l’engagement d’AWS en matière d’énergie renouvelable », a expliqué Anders Ygeman, ministre suédois de l’Énergie et du Développement numérique. « Il s’agit d’une étape importante dans la production d’énergie renouvelable en Suède, à l’heure où nous nous employons à atteindre notre objectif de 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2040. »

La Californie est en tête aux États-Unis en matière de production d’électricité renouvelable à partir de sources non hydroélectriques, et les monts Tehachapi, où le parc éolien d’AWS sera situé, comptent certains des plus grands parcs éoliens du pays. Le projet de parc éolien des monts Tehachapi devrait permettre de produire jusqu’à 47 MW de nouvelle capacité d’énergie renouvelable, d’ici la fin 2020.

« Cette annonce de la part d’AWS constitue une excellente nouvelle, non seulement pour la Californie, mais également pour l’ensemble du pays, car elle réaffirme notre rôle de leader dans le secteur des énergies renouvelables et nous permet de franchir une étape importante dans le déploiement de l’énergie propre dont nous avons besoin pour faire face au changement climatique », a confié pour sa part le sénateur Jerry Hill, de l’État de Californie (comtés de San Mateo et de Santa Clara), et membre du Senate Standing Committee on Energy, Utilities and Communications (Comité sénatorial permanent de l’énergie, des services publics et des communications).

Outre les initiatives de développement durable, axées sur l’alimentation des infrastructures mondiales d’AWS, Amazon a récemment annoncé le lancement de Shipment Zero, vision d’Amazon dont l’objectif est de parvenir à ce que tous les envois d’Amazon soient, à terme, nets de toute empreinte de carbone, et à ce que 50 % de l’ensemble de ces envois soient nets de toute empreinte de carbone d’ici 2030. Amazon Wind Farm Texas figure parmi d’autres programmes de développement durable, mis en place par la société, et qui ajoute chaque année plus d’un million de MWh d’énergie propre. Au total, Amazon a permis la réalisation de 53 projets éoliens et solaires dans le monde, qui produisent plus de 1 016 MW et devraient fournir plus de 3 075 636 millions de MWh par an. Ces projets soutiennent des centaines d’emplois, tout en permettant des dizaines de millions de dollars d’investissement dans les communautés locales. Amazon s’est également fixé pour objectif d’héberger des systèmes d’énergie solaire dans 50 centres de distribution d’ici 2020. Ce déploiement de systèmes solaires sur les toits s’inscrit dans le cadre d’une initiative à long terme qui débutera en Amérique du Nord pour s’étendre ensuite au monde entier. Amazon a également mis en œuvre le District Energy Project qui utilise de l’énergie recyclée pour chauffer les bureaux d’Amazon à Seattle. Pour obtenir de plus amples informations sur les initiatives de développement durable d’Amazon, rendez-vous sur www.amazon.com/sustainability.

À propos d’Amazon Web Services

Depuis 13 ans, Amazon Web Services est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée à travers le monde. AWS offre plus de 165 services complets d’informatique, de stockage, de bases de données, de mise en réseau, d’analyse, de robotique, d’apprentissage machine et d’intelligence artificielle (IA), d’Internet des objets (IdO), de mobile, de sécurité, hybrides, de réalité virtuelle et augmentée (RV et RA), de médias, ainsi que de développement, déploiement et gestion d’applications depuis 61 Zones de disponibilité (Availability Zones, AZ) dans 20 régions géographiques couvrant les États-Unis, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Irlande, le Japon, la Corée, Singapour, la Suède et le Royaume-Uni. Des millions de clients, notamment des startups enregistrant la croissance la plus rapide, certaines des plus grandes entreprises, et des agences gouvernementales de premier plan, font confiance aux services d’AWS pour alimenter leurs infrastructures, les rendre plus souples et réduire les coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une réflexion à long terme. Les commentaires des consommateurs, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa figurent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190408005870/fr/