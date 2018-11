Amazon com : annonce un record de ventes entre le Black Friday et le Cyber Monday

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amazon a annoncé des ventes record à l’occasion du Cyber Monday. Les clients aux États-Unis ont également acheté des millions de produits supplémentaires au cours de la période de cinq jours (débutant à Thanksgiving), comparativement à la même période l'an dernier. "En fait, les clients d'Amazon dans le monde entier ont commandé plus de 18 millions de jouets et plus de 13 millions d'articles de mode, le Black Friday et le Cyber Monday réunis", a précisé Amazon dans un communiqué.