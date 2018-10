Amazon com : augmente le salaire minimum de ses salariés aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amazon va augmenter le salaire minimum des ses employés américains à 15 dollars de l'heure. Une mesure qui survient au moment où l'entreprise fait face à des critiques de plus en plus nombreuses au sujet des salaires et des avantages sociaux de ses employés. Le nouveau salaire minimum entrera en vigueur le 1er novembre, couvrant plus de 250 000 employés actuels et 100 000 employés saisonniers en congé.